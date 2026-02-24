¿Qué está pasando con los paseos millonarios y la inseguridad en Bogotá?

La ciudad enfrenta un drástico incremento en los casos de secuestro extorsivo, conocido popularmente como paseo millonario, con un aumento cercano al 90%, según reveló Andrés Nieto Ramírez, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central y exsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, en entrevista con Noticias RCN.

“Lo que sí es real es que hoy los mismos datos nos tienen que llamar la atención. Hoy tenemos bandas delincuenciales estructuradas que pueden alquilar armas de fuego desde 15 mil pesos por cada media hora, que pueden dotar a todos los delincuentes con armas blancas desde 1.500 pesos”, explicó al analizar la situación de inseguridad.

¿Cuántos paseos millonarios ocurren en Bogotá?

También detalló que Bogotá cerró 2025 con más de 37 casos identificados de secuestro extorsivo, cuando históricamente la ciudad registraba entre 12 y máximo 15 casos anuales desde 2017.

La persona, o es retenida para pedir a familiares que paguen un supuesto rescate, o le desocupan sus cuentas y hasta que no dejan en cero; lo tienen un día, una semana o hasta meses.

La delincuencia actual representa un cambio significativo respecto a décadas anteriores: “Hoy ya no es el ladrón de factor oportunidad de los noventa, del dos mil, hoy el ladrón hace parte de estructuras”.

¿Cómo impedir que se repitan?

El primer caso de paseo millonario en Colombia se registró en 1998, con picos significativos entre 1999-2000 y 2000-2011. En Bogotá, el fenómeno adoptó una forma más estructurada desde 2015, aunque se logró contener parcialmente entre 2017 y 2023.

Nieto enfatizó que la percepción no es una mentira: “Que la persona se sienta insegura es el cúmulo de situaciones que conoce, que ve o incluso en los cuales ha sido víctima”. Señaló sitios particularmente vulnerables como la Zona T, Zona G y el sector de la carrera 13 con calle 58, donde recientemente ocurrió el secuestro de Diana Ospina.

Como solución, el exsecretario propuso reactivar las redes de apoyo con taxistas que funcionaron exitosamente en administraciones anteriores: "Se requiere reactivar la red de apoyo con taxistas. No hay mejor sistema de alertas, incluso de videovigilancia, que los mismos taxistas”.

Estas redes llegaron a unir más de 5.000 nodos entre empresas, conductores y propietarios, permitiendo intercomunicación directa con la Policía, seguimiento por cámaras del C4, conexión de cámaras en bahías de taxis y acceso a información confidencial sobre movimientos en la ciudad.

El programa también incluía verificación de antecedentes judiciales y una base de datos de conductores para evitar que personas involucradas en delitos transitaran entre diferentes empresas. "Cuando lo echan de una empresa o no le dan más trabajo en esta, se va a la otra, pero ya no existe esa conectividad de datos", lamentó.