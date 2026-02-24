CANAL RCN
Colombia

Rompió el silencio la defensa de Diana Ospina: anunció acciones e hizo un contundente llamado

La mujer estuvo más de 24 horas desparecida después de tomar un taxi a la salida de un establecimiento.

Foto: montaje realizado con imágenes tomadas de redes
Foto: montaje realizado con imágenes tomadas de redes

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 24 de 2026
06:59 p. m.
Un día después de volver con su familia, se pronunció la defensa de Diana Ospina, quien es representada por la firma Felipe Peláez Reyes.

Ospina estuvo en un bar y en la madrugada del 22 de febrero, tomó un taxi. Cuando llegó a su casa, hombres de otro vehículo la abordaron y la secuestraron. Ella fue víctima de paseo millonario, porque hubo 12 movimientos bancarios.

En la noche del lunes 23 de febrero, ella se acercó al CAI Mirador en el sur de la capital. Posteriormente y bajo el acompañamiento de la Policía, retornó a su hogar.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …

