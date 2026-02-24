Rompió el silencio la defensa de Diana Ospina: anunció acciones e hizo un contundente llamado

Un día después de volver con su familia, se pronunció la defensa de Diana Ospina, quien es representada por la firma Felipe Peláez Reyes.

Ospina estuvo en un bar y en la madrugada del 22 de febrero, tomó un taxi. Cuando llegó a su casa, hombres de otro vehículo la abordaron y la secuestraron. Ella fue víctima de paseo millonario, porque hubo 12 movimientos bancarios.

En la noche del lunes 23 de febrero, ella se acercó al CAI Mirador en el sur de la capital. Posteriormente y bajo el acompañamiento de la Policía, retornó a su hogar.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …