Anuncio clave en importante obra que cambiará la movilidad en el norte de Bogotá

En Bogotá se están llevando a cabos varias obras. Aparte de la Línea 1 del Metro, hay otros puntos clave para la movilidad, como lo son la avenida 68 (que tendrá Transmilenio) o la Carrera Séptima.

Una construcción que, aunque no tenga el mismo eco, revolucionará la movilidad; es el deprimido de la calle 100 con avenida Suba. Por un lado, mejorará la conexión de la Autopista Norte con la avenida Suba, dos vías principales. Además, hace parte del grupo 8 de la mega obra de la avenida 68.

Deprimido en la calle 100 con avenida Suba se acerca al 70%

Entonces, los ciudadanos podrán transitar de la avenida 68 hacia la avenida Suba utilizando Transmilenio. Dada la importancia, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) le puso la lupa y la inspeccionó.

La buena noticia es que la construcción llegó al 69%, aumentando la expectativa para que esté a disposición en cuestión de meses. Cada día, hay alrededor de más de 160 funcionarios trabajando.

Hasta el momento, se han construido más de 7.100 metros cuadrados de espacio público, 2.72 kilómetros de calzada mixta por carril (incluyendo Transmilenio) y 2.35 kilómetros de carril. El estimado es que la obra se ponga en funcionamiento para 2027.

¿Cuándo estará lista? Tome nota

Ahora bien, ¿cómo mejorará la movilidad? Frente a ello, es clave mencionar que los articulados de Transmilenio provenientes de la avenida Suba en sentido norte – sur cruzarán por el deprimido, así como los que vengan del norte que necesiten dirigirse hacia otros puntos.

“Estamos trabajando día y noche para terminar este proyecto y así mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de todos los bogotanos”, destacó el director del IDU, Orlando Molano, los avances y mencionó que en enero de 2024 estaba en 36.68%.