Casa de los Famosos Colombia: noche de nominación dejó inesperados nombres en placa

Diferente a lo habitual, este martes, la Casa de los Famosos vivió una noche de tensión con la gala de nominación. Y es que aunque esta se hace los días miércoles, en esta semana hubo un remezón y habrá dos eliminados (uno el miércoles y el otro el domingo).

Bajo este contexto, la casa y el publico decidieron y dejaron varios participantes en placa de nominados. Con la dinámica del teléfono, uno a uno de los participantes se pararon y nominaron a sus compañeros en la casa.

Así quedó la placa de nominados en la Casa de los Famosos

Para esta ocasion, la casa no podía votar por Valentino (castigo), Yuli (castigo), Alexa Torrex (nominada por Lorena) y Juanda Caribe quien también había sido castigado.

Así las cosas, la casa decidió que Alejandro Estrada, quien recibió 18 votos fuera el nominado.

No obstante, el público también decidió y sentenció a Campanita y Lady Noriega.