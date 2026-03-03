CANAL RCN
Tendencias

Casa de los Famosos Colombia: noche de nominación dejó inesperados nombres en placa

La casa y el publico decidieron quienes quedaron en riesgo de eliminación.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
09:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Diferente a lo habitual, este martes, la Casa de los Famosos vivió una noche de tensión con la gala de nominación. Y es que aunque esta se hace los días miércoles, en esta semana hubo un remezón y habrá dos eliminados (uno el miércoles y el otro el domingo).

Castigo de último momento en La Casa de los Famosos Colombia: Jefe anunció decisión contra este participante
RELACIONADO

Castigo de último momento en La Casa de los Famosos Colombia: Jefe anunció decisión contra este participante

Bajo este contexto, la casa y el publico decidieron y dejaron varios participantes en placa de nominados. Con la dinámica del teléfono, uno a uno de los participantes se pararon y nominaron a sus compañeros en la casa.

Así quedó la placa de nominados en la Casa de los Famosos

Para esta ocasion, la casa no podía votar por Valentino (castigo), Yuli (castigo), Alexa Torrex (nominada por Lorena) y Juanda Caribe quien también había sido castigado.

Así las cosas, la casa decidió que Alejandro Estrada, quien recibió 18 votos fuera el nominado.

No obstante, el público también decidió y sentenció a Campanita y Lady Noriega.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Revelan foto inédita de Yeison Jiménez junto a su familia en medio del cumpleaños de su papá

Yeison Jiménez

Reconocido cantante tuvo que ser internado tras la muerte de Yeison Jiménez

Artistas

Reconocido actor sufrió un accidente: este es su estado de salud

Otras Noticias

Bogotá

Anuncio clave en importante obra que cambiará la movilidad en el norte de Bogotá

Esta obra hace parte de la avenida 68 y mejorará la movilidad para quienes transiten de la avenida Suba al norte.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 3 de marzo de 2026

¡El Super Astro Luna entregará millonarios premios tras el sorteo del Super Astro Luna de este 3 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Estados Unidos

Deportista colombiana fue detenida por agentes de ICE cuando iba para su casa en Florida

Luis Suárez

Luis Suárez no para: nuevo gol y triunfo para el Sporting frente a Porto

Enfermedades

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México