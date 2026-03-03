Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 3 de marzo de 2026

Cada noche, cuando se acerca la hora del sorteo, miles de jugadores en Colombia revisan sus apuestas con la esperanza de que la fortuna esté de su lado. Este martes 3 de marzo de 2026, el Super Astro Luna volvió a encender esa expectativa entre quienes siguen de cerca este popular juego de azar.

La dinámica es conocida por los apostadores habituales: una combinación de cuatro cifras acompañada por un signo del zodiaco que define los diferentes niveles de premio. Esa mezcla entre números y astrología ha convertido al Super Astro Luna en uno de los resultados más consultados al final del día.

Minutos después de realizarse el sorteo, la combinación oficial fue divulgada por los canales autorizados, permitiendo que los jugadores verificaran si la suerte coincidió con sus elecciones.

¿Usted habrá sido uno de los afortunados en el más reciente sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 3 de marzo de 2026

En esta ocasión, los apostadores que contaron con suerte fueron los que acertaron completa o parcialmente la siguiente combinación:

Número: 7114.

Signo: Sagitario.

Tenga en cuenta que los premios que se entregan en el Super Astro Sol son:

42.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

El resultado del Super Astro Luna, la noticia que muchos esperan al final del día

Para muchos apostadores, revisar el resultado del Super Astro Luna se ha convertido en un pequeño ritual nocturno. Algunos lo hacen desde sus teléfonos móviles, otros lo siguen en páginas especializadas o en los puntos de venta donde realizaron la apuesta.

Parte del atractivo del juego radica en que cada jornada es completamente independiente: los números cambian, las probabilidades se renuevan y la ilusión vuelve a comenzar. Por eso, incluso quienes no aciertan en una ocasión, suelen intentarlo nuevamente en el siguiente sorteo.

Además, la presencia del signo zodiacal añade un elemento adicional de curiosidad entre los jugadores. Hay quienes creen que algunos pueden repetirse o aparecer en ciclos, lo que lleva a muchos a analizar resultados anteriores antes de elegir su apuesta.

Con el resultado del 3 de marzo ya confirmado, el Astro Luna cierra una nueva jornada de expectativas y deja abierta la puerta para el próximo sorteo, donde una combinación completamente diferente volverá a definir el rumbo de la suerte.