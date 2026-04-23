Importante anuncio sobre obras en la avenida 68 en Bogotá: tramo crucial superó el 70 %

Los avances de las obras en la avenida 68 generan optimismo, dado que es un corredor que ha estado con alto tráfico, pero que puede volverse vital cuando esté terminado.

El más reciente anuncio dado por el Distrito informó que en la intersección con la calle 100 y la avenida Suba superó el 71.42 % de ejecución. Es clave mencionar que el deprimido será exclusivo para Transmilenio.

Deprimido de la calle 100 con avenida Suba será para Transmilenio

Durante una visita, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, reveló que más de 350 trabajadores están detrás de estas obras, las cuales se espera que sigan agilizadas.

Este proyecto, que hace parte del grupo 8 del corredor, fue recibido por la actual administración con un avance cercano al 46 %. Es decir, en dos años y tres meses ha logrado reducir el camino en un 27 % aproximadamente.

Con respecto a la estructura, se sabe que tendrá una longitud aproximada de 520 metros. También contempla diversas actividades técnicas, entre ellas la instalación de vigas corona y tensoras, fundamentales para garantizar la estabilidad del paso subterráneo. Además, se adelantan labores en la losa por donde circularán los buses, así como intervenciones en el espacio público y en los carriles para vehículos.

¿Cuándo quedaría finalizado el deprimido?

El hecho de hacer parte de la megaobra de la avenida 68 implica que se conecta con otras obras. Algunas, inclusive, ya están en funcionamiento, como es el caso del puente de la avenida Suba sobre la calle 100. Esta ha sido una vía alterna mientras continúan los trabajos.

Por ese sector hay tránsito, tanto de carros como de buses troncales en sentido sur-norte. Cuando el deprimido esté listo, se podrá adicionar la presencia de Transmilenio.

El paso deprimido permitirá optimizar los recorridos del sistema, facilitando conexiones más ágiles entre las avenidas Suba y 68. Los buses que transiten en diferentes sentidos podrán incorporarse sin necesidad de cruces a nivel, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando la seguridad vial.

De acuerdo con el IDU, la meta para este año incluye la entrega de varios grupos del corredor de la avenida 68.