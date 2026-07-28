Misteriosa desaparición de adulta mayor en Neiva completa 18 días: ¿qué se sabe?

La incertidumbre aumenta con el paso de los días para la familia de Mónica Castañeda, una mujer de 77 años que desapareció en Neiva el pasado 11 de julio de 2026. Sus seres queridos aseguran que salió de su vivienda para realizar unas diligencias personales y nunca regresó.

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Tras 18 días sin conocer su paradero, el caso ya está en manos de la Fiscalía, mientras la familia insiste en que las autoridades agilicen la búsqueda.

¿Qué pasó el día de la desaparición de la adulta mayor en Neiva?

De acuerdo con el relato de su hijo, José Lara, Mónica Castañeda salió de su vivienda, ubicada en el norte de Neiva, hacia las 8:30 de la mañana.

Según explicó, su madre les dijo que iba al centro de la ciudad para hacer unas compras personales y realizar el cobro de un arriendo de una de las viviendas que tiene alquiladas. Sin embargo, nunca regresó a su casa.

Mi madre desapareció el día 11 de julio de 2026, sobre las 8:30 de la mañana. Ella salió sola. En ese momento no sufría ninguna enfermedad mental ni psiquiátrica. Es una persona totalmente normal, una persona de 77 años.

¿Cuál fue el último rastro de la adulta mayor?

La familia logró establecer, con apoyo de cámaras de seguridad del sector, que Mónica Castañeda llegó al centro de Neiva en un vehículo de servicio público. Ese es, hasta el momento, el último registro que tienen de ella.

Su hijo explicó que, desde el mismo día en que desapareció, el caso fue reportado ante la Policía y posteriormente asumido por la Fiscalía.

Las autoridades ya están al tanto desde el día que ella no apareció. En este momento el caso está en la Fiscalía y hay un investigador encargado, porque es muy extraño que después de 18 días no aparezca nuevamente en su hogar.

¿La mujer alcanzó a cumplir las diligencias que tenía programadas?

Según su familia, no. José Lara explicó que una de las diligencias consistía en visitar a una persona para cobrar parte del arriendo de una vivienda.

Sin embargo, tras comunicarse con esa persona, confirmaron que Mónica Castañeda nunca llegó al lugar.

Ella manifestó que iba a hacer unas compras personales y a cobrar una parte de un arriendo. Nosotros verificamos con esa persona que ella iba a visitar y nunca llegó hasta ese sitio.

Ahora, tras más de dos semanas sin noticias, los familiares hacen un llamado a las autoridades para que intensifiquen las labores de búsqueda y logren esclarecer qué ocurrió con la adulta mayor.