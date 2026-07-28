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¡Cuidado! Alerta por modalidad de estafa con falsos descuentos para sacar el pasaporte

El trámite y pago del pasaporte se realiza en las oficinas de las entidades y no en canales digitales sospechosos.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
12:11 p. m.
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Las autoridades emitieron una alerta tras conocer varios casos de estafas relacionadas con el trámite de pasaportes en Bucaramanga.

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Los delincuentes están utilizando plataformas digitales para contactar a posibles víctimas con ofertas fraudulentas.

Delincuentes roban el dinero con engaños

Desde las oficinas de despacho de pasaportes de la Gobernación de Santander, en el Centro Comercial Cacique de Bucaramanga, las autoridades hacen un llamado enfático a la ciudadanía para que realicen sus trámites únicamente en los puntos oficiales y eviten efectuar pagos en páginas web no autorizadas.

Los estafadores están contactando a través de redes sociales y mensajes de texto a las personas para que renueven o cambien su pasaporte con falsos descuentos.

En ese orden de ideas, la modalidad consiste en ofrecer supuestos descuentos o facilidades para el trámite a través de canales no oficiales, solicitando posteriormente pagos o información personal que puede ser utilizada para fines fraudulentos.

Para este trámite, hay que acudir a los puntos oficiales de las autoridades, en donde los funcionarios brindan la asesoría correspondiente. Sea cual sea el procedimiento, no es demorado ni tiene muchos pasos.

¿Cómo sacar el pasaporte?

Los ciudadanos solo necesitan presentarse con su cédula para iniciar el trámite, ya sea para renovación o expedición por primera vez.

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Un beneficio importante es que quienes presenten el certificado de votación pueden acceder a un descuento del 10 %.

La gobernación ha establecido horarios especiales de atención para facilitar el acceso a diferentes grupos poblacionales. Los martes y jueves, en horas de la mañana, el servicio está destinado principalmente para adultos mayores.

Los funcionarios enfatizan que el trámite es sencillo y los ciudadanos reciben asesoría gratuita. Por eso, la principal recomendación para no caer en engaños es acudir a las oficinas, desde donde se hace el pago correspondiente.

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