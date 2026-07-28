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VIDEO | Delincuentes balearon a otro conductor para robarle su carro frente a su casa en Bogotá

El nuevo caso ocurrió en el sector de La Asunción, en Puente Aranda.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
09:47 a. m.
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La inseguridad sigue golpeando a los conductores en Bogotá. Un nuevo robo, esta vez en la localidad de Puente Aranda, volvió a evidenciar la violencia con la que están actuando las bandas dedicadas al hurto de vehículos.

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En este caso, un hombre fue atacado a disparos cuando llegaba a su vivienda, en un hecho que quedó bajo investigación de las autoridades.

El caso ocurrió pocos días después del asesinato del conductor de plataforma Juan Pablo Becerra.

Delincuentes balearon a conductor para robarle su carro frente a su casa en Bogotá

El ataque se registró en el sector de La Asunción, en la localidad de Puente Aranda.

Según la información conocida, varios delincuentes interceptaron al conductor de un vehículo de alta gama cuando estaba llegando a su casa. Sin darle oportunidad de reaccionar, le dispararon en varias ocasiones para despojarlo del automóvil.

Lo más preocupante es que el ataque ocurrió en presencia de un menor de edad.

Tras el robo, los delincuentes escaparon con el vehículo, mientras el conductor quedó herido. Uniformados del CAI Santa Matilde atendieron la emergencia y ahora adelantan la búsqueda tanto de los responsables como del carro robado.

¿Cuál es la localidad en donde más se registran robos a vehículos en Bogotá?

Para los habitantes de Puente Aranda, este no es un hecho aislado. Aseguran que cada vez son más frecuentes los casos en los que los delincuentes esperan a las víctimas cuando llegan a sus viviendas.

El líder comunitario Gerardo Sarmiento aseguró que la inseguridad mantiene en alerta a los residentes.

La preocupación es que no podemos llegar tranquilos a nuestras casas porque podemos ser víctimas de un hurto. Las autoridades dicen que cada día hacen operativos y judicializan criminales, pero la realidad es que cada día nos enteramos de que más vehículos están robando.

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¿Cuál es el modus operandi de todas estas bandas criminales?

El experto en seguridad Andrés Nieto explicó que estos grupos criminales realizan seguimientos previos a sus víctimas antes de cometer el robo.

Según indicó, identifican el tipo de vehículo, estudian las rutas, los horarios en los que se movilizan y hasta la forma en la que ingresan a sus viviendas para elegir el momento más favorable para atacar.

Además, advirtió que el uso de armas de fuego en estos casos va en aumento.

Cada vez más estos hurtos son violentos y llegamos a un 39 % del total de los casos donde el arma de fuego no solo está presente, sino que también es accionada contra las víctimas.

¿Qué dicen las cifras sobre el hurto de vehículos?

Las cifras oficiales muestran que el problema sigue creciendo. En lo corrido de 2026 se han denunciado 1.570 hurtos de vehículos en Bogotá, de los cuales 298 fueron mediante atraco.

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Además, las autoridades reportan 157 capturas y la recuperación de 620 vehículos.

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