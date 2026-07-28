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Adiós a la tarifa fija del SOAT: El proyecto de ley que cambiaría lo que paga en 2026

Descubra cómo funcionaría el proyecto de ley para el SOAT que propone cobros proporcionales según el kilometraje y facilidades de pago para conductores en Colombia.

SOAT podría bajar hasta 50 % tras elecciones: conductores de moto y carro se ilusionan
FOTO: AFP | Freepik

Noticias RCN

julio 28 de 2026
12:14 p. m.
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El debate en torno a los costos e inequidades del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Colombia ha tomado un nuevo aire en el Congreso de la República.

Un reciente proyecto de ley busca reestructurar de manera profunda el modelo bajo el cual se liquida esta póliza obligatoria, abriendo la puerta a un esquema de tarifas proporcionales en el que los propietarios de vehículos particulares pagarían según el kilometraje recorrido y el tiempo de circulación.

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Actualmente, el sistema colombiano opera bajo un valor anual uniforme fijado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Sin embargo, congresistas de diferentes bancadas han señalado que esta rigidez tarifaria no refleja la realidad de millones de conductores.

Restricciones a la movilidad como el Pico y Placa, el teletrabajo o dinámicas rurales hacen que una parte importante del parque automotor permanezca guardada la mayor parte del año, debiendo pagar el mismo monto que un vehículo que transita de manera intensiva todos los días.

Los pilares de la iniciativa legislativa

La propuesta busca implementar la denominada "Ley SOAT a la Medida", una iniciativa que se fundamenta en tres ejes centrales de flexibilización y justicia tarifaria:

  • Cobro proporcional por recorrido: Se plantea que los automotores de uso particular dispongan de rangos tarifarios vinculados al kilometraje anual efectivo reportado y verificado. Si un conductor alcanza el límite de su tramo contratado, podrá ampliar la cobertura mediante la compra de paquetes adicionales o ajustando el valor a la prima anual completa.
  • Facilidades de diferimiento: Con el fin de reducir la evasión y aliviar el impacto inmediato en el bolsillo de los colombianos, se proyecta la posibilidad de fraccionar el pago de la póliza sin descuidar el cumplimiento de la obligación legal.
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  • Mantenimiento del esquema de protección: La iniciativa subraya que la reducción o ajuste en las tarifas de uso no alterará los montos ni las garantías del seguro para las víctimas de accidentes viales. Las coberturas por atención médica, incapacidad, gastos de transporte e indemnizaciones por fallecimiento permanecerán intactas.

El proyecto también reabre la discusión sobre las disparidades en los indicadores de siniestralidad. Históricamente, categorías como las motocicletas y el transporte público registran tasas de accidentalidad considerablemente mayores en comparación con los carros particulares. En este sentido, la iniciativa argumenta que un cobro proporcional alineado con el nivel de riesgo y la exposición efectiva contribuirá a una mayor equidad financiera dentro del sistema asegurador.

Por el momento, la medida se encuentra en etapa de trámite dentro de las células legislativas del Senado y la Cámara de Representantes, donde deberá superar los debates reglamentarios para convertirse en ley.

Mientras avanza su curso y posterior reglamentación técnica por parte del Gobierno Nacional, las tarifas anuales estandarizadas fijadas de manera periódica por las autoridades reguladoras continuarán siendo la única vía vigente para el trámite y renovación del seguro.

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