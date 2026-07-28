IFAB reconoce grave error en partido entre Argentina vs. Suiza por el Mundial de 2026: esta es la razón

Semanas después de que la Selección de Suiza quedara eliminada en la Copa del Mundo tras caer ante Argentina, por los cuartos de final, el máximo organismo regulador del reglamento futbolístico ha roto el silencio.

La International Football Association Board (IFAB) confirmó de manera oficial que la expulsión de Breel Embolo ante Argentina fue un error, un fallo técnico directo en la aplicación del VAR que cambió el rumbo del encuentro.

Transcurría el minuto 72 cuando el partido se encontraba empatado 1-1. Suiza, tras igualar el marcador, imponía sus condiciones sobre el campo de juego.

En una disputa por la pelota, Breel Embolo cayó ante la marca del mediocampista Leandro Paredes. El árbitro principal, el portugués João Pinheiro, sancionó falta a favor del conjunto helvético y mostró tarjeta amarilla al jugador argentino. Sin embargo, la intervención de la sala de videoarbitraje provocó una de las mayores polémicas del torneo.

Este fue el error que cometió el VAR con la expulsión de Embolo

Invocando de manera errónea el protocolo sobre «identificación errónea de jugador», el VAR sugirió una revisión en pantalla. Tras ver la repetición, el árbitro retrocedió en su decisión inicial, le quitó la amonestación a Paredes y le mostró la segunda tarjeta amarilla a Breel Embolo, interpretando que el delantero suizo había simulado la infracción. Desconcertado y ahogado en lágrimas, el atacante debió abandonar el terreno de juego dejando a su equipo con diez futbolistas.

El comunicado oficial de la IFAB: La herramienta del VAR solo puede intervenir para corregir la identidad de un futbolista, pero bajo ningún precepto reglamentario para reinterpretar una simulación en una segunda tarjeta amarilla. La expulsión nunca debió ejecutarse.

En su informe técnico, el organismo confirmó que la tecnología no estaba habilitada para ese procedimiento, calificando la acción como una falla reglamentaria insubsanable. No obstante, más allá del ámbito técnico y las aclaraciones tardías, la admisión de la IFAB expone una herida profunda para el fútbol.

Obligados a disputar el resto del compromiso y la prórroga con un hombre menos bajo un desgaste físico colosal, el equipo suizo vio desmoronarse el sueño mundialista de toda una nación. Aunque el reconocimiento oficial aporta claridad sobre la regla, no restituye la oportunidad perdida para los deportistas ni alivia la impotencia de los aficionados.