Enviaron a la cárcel al señalado de haber asesinado a un joven cerca a la estación Héroes

En las últimas horas, se conoció el caso de un joven que perdió la vida luego de ser atacado con un arma cortopunzante. Los hechos ocurrieron a las afueras de la estación de Transmilenio Héroes, específicamente en el barrio Polo Club, en la localidad de Barrios Unidos.

Tras varios días de investigación, la Fiscalía General de la Nación judicializó al presunto responsable del homicidio, quien fue capturado poco después de ocurrido el ataque, y reveló la razón detrás de todo el hecho.

¿Por qué el hombre habría apuñalado al joven de 21 años?

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 25 de julio en el barrio Polo Club.

La víctima caminaba por el sector cuando fue abordada por Julián Andrés Díaz Correal, quien, al parecer, le pidió dinero.

Según la Fiscalía, el joven se negó a entregarle una moneda. En ese momento, el hoy procesado habría sacado un arma cortopunzante y lo hirió en el pecho.

La lesión fue de tal gravedad que la víctima falleció en el lugar de los hechos.

¿Cómo dieron con el sujeto que habría apuñalado al joven?

Luego del ataque, el señalado agresor intentó escapar. Sin embargo, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron capturarlo en situación de flagrancia a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el crimen.

La rápida reacción de los policías permitió poner al sospechoso a disposición de las autoridades judiciales.

En este sentido, una fiscal de la Unidad de Vida e Integridad Personal de la Seccional Bogotá imputó a Julián Andrés Díaz Correal el delito de homicidio agravado.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos, por lo que por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.