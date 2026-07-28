“He decidido actuar penalmente contra Angie Rodríguez”: presidente Petro anuncia acciones tras polémica

Por medio de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro informó que actuará penalmente contra Angie Rodríguez, la exdirectora del Dapre, por sus recientes declaraciones.

Noticias RCN habló el domingo 26 de julio con Rodríguez, quien es directora del Fondo de Adaptación. La funcionaria no se guardó nada y reveló detalles sobre presuntas irregularidades o actos de supuesta corrupción al interior del gobierno nacional.

¿Qué fue lo más impactante que reveló Rodríguez?

Uno de los nombres más polémicos mencionados por ella fue el de Juliana Guerrero, la joven que, al parecer, estuvo detrás de la red de tráfico de influencias relacionada con supuestos ofrecimientos económicos a cambio de contratos públicos.

“He puesto en conocimiento de las autoridades una serie de hechos irregulares y lo que he encontrado, en vez de un respaldo, es una situación adversa”, sostuvo Rodríguez al recordar que se opuso al nombramiento de Guerrero como viceministra de las Juventudes, algo que al final no se dio.

Tras esta explosiva entrevista, el presidente Petro anunció lo siguiente: “He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira”.

Las acciones legales que ha anunciado el presidente

El mandatario aseguró que no la conocía antes de llegar al Dapre y calificó su llegada al cargo como un desastre: “Debí sacarla, pero mi criterio hacia la mujer madre de cabeza de familia me lo impidió; y la trasladé al Fondo de Adaptación”.

“El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal (…) Ataca a la red de las personas que cree que le podían disputar su cargo”, enfatizó al señalarla por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Cabe recordar que horas después de la entrevista, el presidente Petro le pidió a Germán Ávila, ministro de Hacienda, declarar insubsistente a Rodríguez por incompetente. Asimismo, publicó un documento con la incapacidad médica de la funcionaria.