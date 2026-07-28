Luto en el fútbol: murió exjugador que hizo parte del Real Madrid Castilla y el Rayo Vallecano

El 27 de julio de 2026 se confirmó la muerte de un exjugador español que hizo parte del Real Madrid Castilla hasta el 2003.

Borja Ferrer Solavera, que era oriundo de Barcelona, jugó en el mediocampo y se retiró como profesional en el 2011, falleció a sus 44 años.

El exfutbolista estaba batallando contra una compleja enfermedad en los últimos años y habían tenido que realizarle una cirugía en su cabeza en el 2024.

Su fallecimiento fue confirmado por el Real Madrid a través de un sentido comunicado. Además, el Rayo Vallecano, club en el que militó entre 2004 y 2005, también emitió un mensaje de luto.

Este fue el comunicado del Real Madrid tras la muerte de Borja Ferrer Solavera

El club 'merengue', a través de sus redes sociales, se solidarizó con los seres queridos de Borja Ferrer.

"El Real Madrid C.F., su presidente y su Junta Directiva, lamentan profundamente el fallecimiento de Borja Ferrer, jugador del Real Madrid Castilla en la temporada 2002-2003", se comenzó expresando.

"Queremos expresar nuestras condolencias y cariño a todos sus familiares, compañeros y seres queridos. Borja Ferrer ha fallecido a los 44 años de edad. Descanse en paz", se concluyó.

Este fue el pronunciamiento del Rayo Vallecano tras la muerte del exfutbolista Borja Ferrer

El Rayo Vallecano también le envió un mensaje de fortaleza a los seres queridos de Borja Ferrer.

"Desde el Rayo Vallecano queremos transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Borja Ferrer Solavera, exjugador del club fallecido a los 44 años tras una larga enfermedad. Descanse en paz", indicaron.

Así fue la carrera de Borja Ferrer, el exfutbolista de España que falleció

Borja Ferrer debutó en el fútbol profesional en el 2000 y pasó por los siguientes clubes: