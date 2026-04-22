El terror de los bancos de Cali cayó: así se le puso punto final a banda dedicada al fleteo

Una investigación que se extendió durante varios meses permitió que las autoridades le pusieran punto final a una estructura criminal señalada de cometer millonarios hurtos bajo la modalidad de fleteo en Cali. Se conocía como Los Bolivarianos.

El núcleo de la investigación fueron las casi 240 horas de grabaciones de las cámaras de seguridad. Gracias a este material, se logró establecer la participación de la organización en, al menos, diez casos de fleteo ocurridos principalmente en los sectores centro y norte.

La estructura detrás de la banda

Según las autoridades, las víctimas habrían sido despojadas de aproximadamente 250 millones de pesos tras retirar dinero de entidades financieras.

Durante los allanamientos, fueron incautados varios elementos que presuntamente eran utilizados para ejecutar los delitos. Entre ellos, se encuentran un arma traumática modificada con munición calibre nueve milímetros, cuatro celulares empleados para la coordinación criminal y dos motocicletas, una de ellas recuperada y otra inmovilizada.

Además, las pesquisas concluyeron con una radiografía de la estructura desde adentro. La cabecilla es alias La Tía, quien tiene un extenso prontuario y hace tan solo un mes había vuelto a la libertad tras estar tras las rejas. Ese tiempo le fue suficiente para coordinar a otros delincuentes y darle vida a la banda.

En video quedó uno de los robos

Con respecto al modus operandi, se tienen dos eslabones que seguían las órdenes de ‘La Tía’: alias El Taxista y Yeyé, quienes eran los marcadores; es decir, aquellos que perfilaban a las víctimas que salían de los bancos o centros comerciales.

‘Reducindo’ y ‘Marimón’ eran los responsables de los violentos robos. Mediante el uso de pistolas y teniendo listas las motocicletas para la huida, amenazaban a las personas y se quedaban con las millonarias sumas.

La Policía presentó un video con el minuto a minuto de uno de los robos. En el banco estaba un hombre de camiseta blanca y negra. Después de cumplir con su diligencia, fue perseguido por ‘El Taxista’.

En la sede también se encontraba ‘Yeyé’, quien también siguió al hombre. A la salida del establecimiento, ‘La Tía’ se puso en contacto con sus cómplices para dar el golpe. A la salida del centro comercial, le robaron 22 millones de pesos a la víctima.