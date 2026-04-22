RCN rechaza documento falso que sugiere orden de eliminaciones en La Casa de los Famosos

En medio del impacto que genera La Casa de los Famosos Colombia en redes sociales, en las últimas horas se difundió una supuesta comunicación interna del Canal RCN que es completamente falsa. El documento, que circuló en distintas plataformas digitales, sugería que existía un orden previamente definido para la eliminación de los participantes, lo que generó dudas sobre la transparencia del formato.

Ante la magnitud de la desinformación, Canal RCN desmiente de manera categórica la autenticidad de dicho contenido.

Se trata de un montaje elaborado por terceros que utilizaron de manera indebida la imagen institucional del canal para simular una circular oficial.

RCN desmiente documento y advierte sobre suplantación

Desde este canal nunca se ha emitido una comunicación de ese tipo y el material difundido no corresponde a sus lineamientos ni a los procesos internos de producción.

Este tipo de contenidos no solo carecen de veracidad, sino que también afectan la credibilidad del programa. En ese sentido, hacemos un llamado a los usuarios para verificar la información antes de compartirla y evitar contribuir a la propagación de noticias falsas.

La votación del público, eje central del reality

Vale la pena aclarar que las decisiones sobre quién continúa o abandona la competencia no dependen de un supuesto guion preestablecido. Por el contrario, el sistema del programa se basa en la participación activa del público, que vota por sus participantes favoritos a través de los canales oficiales.

Asimismo, existe la posibilidad de expulsión cuando algún concursante incumple las reglas del juego, lo que también está contemplado dentro del formato. De esta manera, el desarrollo del reality responde a dinámicas transparentes y previamente establecidas, en las que la audiencia tiene un papel determinante.

Con esta aclaración, desde RCN frenamos la desinformación y reafirmamos la confianza de los televidentes en uno de los formatos más seguidos del país, recordando que cualquier información oficial siempre será comunicada a través de nuestros canales verificados.