Colombia

Helicóptero militar obligó a frenar en seco un vuelo con 157 pasajeros rumbo a San Andrés

La aeronave de LATAM que cubría la ruta Bogotá–San Andrés tuvo que abortar el despegue en su carrera final.

Latam
Foto: Latam Airlines Facebook

Noticias RCN

Valentina Bernal

febrero 21 de 2026
08:21 a. m.
Lo que debía ser un vuelo regular terminó convertido en un momento crítico en la pista. El vuelo LA4278 de LATAM Airlines Colombia, que cubría la ruta Bogotá – San Andrés, tuvo que interrumpir su despegue cuando ya se encontraba en la fase final de aceleración.

En plena trayectoria apareció un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, situación que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad para evitar un incidente mayor.

Vuelo fue interrumpido por el cruce de un helicóptero militar

LATAM Airlines Colombia informó que el vuelo LA4278 debió rehusar el despegue durante su carrera final debido a que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana se cruzó en la trayectoria de la aeronave, un Airbus A320.

Ante la presencia del helicóptero, la tripulación aplicó de manera inmediata el procedimiento definido para una maniobra de despegue interrumpido, priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y de todos los miembros de la tripulación.

La frenada generó consecuencias técnicas. Como resultado de la maniobra, la temperatura de las ruedas aumentó, lo que ocasionó su desinflado.

Por esta razón, el avión será movilizado hasta el hangar para su respectiva inspección y evaluación por parte del equipo de mantenimiento.

¿Qué pasó con las personas que iban a bordo del avión que no pudo despegar hacia San Andrés?

La aerolínea señaló que ninguno de los pasajeros ni tripulantes presentó afectaciones de salud. Sin embargo, a todos se les ofreció asistencia en tierra en caso de requerirlo.

En total, 157 pasajeros fueron desembarcados y trasladados en buses hasta la terminal aérea. Aquellos que desearon continuar con sus planes de viaje fueron reacomodados en un vuelo previsto para el mismo día inicialmente a las 20:30.

LATAM reiteró que la seguridad es su principal prioridad y que todas sus operaciones se realizan bajo estrictos estándares operacionales y siguiendo los lineamientos de la autoridad aeronáutica.

