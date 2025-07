Desgarrador relato de madre de uno de los subtenientes que murió en el río Magdalena

El 14 de julio de 2025, tres subtenientes del Ejército Nacional, desaparecieron durante un ejercicio táctico de infiltración fluvial en el río Magdalena, en el sector de la Isla del Sol, municipio de Girardot, Cundinamarca. Los militares, que formaban parte del Curso de Lanceros N.° 513, realizaban una prueba en una balsa improvisada cuando esta fue succionada por un planchón tipo ferry, lo que provocó que cayeran al agua.

Tras intensas labores de búsqueda, los cuerpos de los tres subtenientes fueron hallados sin vida en el río Magdalena. El cuerpo de Jhonatan Esteban Cortés Salamanca fue encontrado el 15 de julio, mientras que los de Nicolás Chaparro Guillén y Elián Sebastián Beltrán Vanegas fueron localizados el 16 de julio, según confirmó el Ejército Nacional.

En Noticias RCN hablamos con Claudia Vanegas, madre del subteniente Elián Beltrán, quien se encuentra en Argentina y pidiendo ayuda económica para regresar a Colombia. Reveló que le había pedido que no hiciera el curso, pero el uniformado no escuchó sus recomendaciones.

Le dije "pa', no vaya, escoja otro curso" y me dijo que no, que él iba a seguir, que ese curso era muy difícil, pero que él iba a seguir y me reiteró que iba a ser el mejor.