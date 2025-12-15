Los videos de Carlos R. González en la parranda vallenata que habría organizado la Cancillería en Nicaragua

Mientras una circular roja de Interpol, una medida de aseguramiento activa y la imputación por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación y cohecho pesan en su contra, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González fue visto de fiesta en Nicaragua.

González, que es la ficha más alta del “Gobierno del cambio” salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se encuentra prófugo de la justicia, desde hace más de un año.

Antes de ser imputado, huyó a Nicaragua y, presuntamente, habría recibido la ayuda del encargado de negocios del Gobierno colombiano Óscar Muñoz (que fue visto en la misma fiesta), para conseguir una residencia en el país que, desde el 2007, se encuentra bajo el mando de Daniel Ortega.

Capítulo que terminó en agosto de este año, cuando el Gobierno de Nicaragua informó que “a Carlos Ramón González Merchán, de conformidad a Resolución Ministerial No. 001-2025, le fue otorgado el asilo político con base en la Constitución Política de Nicaragua, convenios e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y asilo político”.

Fiesta en la que fue visto el exdirector del Dapre habría sido promovida por la Cancillería de Colombia:

La fiesta en la que, presuntamente, se vio al exdirector del Dapre, según videos publicados por la W Radio, ocurrió el pasado 11 de diciembre y habría sido promovida por la Cancillería de Colombia.

Se desconoce si recibió o no una invitación formal, pero las acusaciones de la Fiscalía en su contra no son menores. En audiencia, el fiscal del caso, Gabriel Sandoval, indicó que:

“Carlos Ramón solicitó a Olmedo de Jesús López Martínez entregar a los entonces presidentes del Senado y Cámara contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos, para el primero, y 10.000 millones de pesos para el segundo”.

La Fiscalía ya radicó el escrito de acusación en su contra y, de momento, avanza la judicialización de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, e Interior, Luis Fernando Velasco, del Gobierno Petro, por el mismo escándalo.