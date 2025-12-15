Conmovedor video de abuelo al enterarse que su nieta no murió en accidente de bus con recién graduados en Antioquia

Un error, en medio de la conmoción causada por el accidente de una excursión de recién graduados, le partió el corazón, por un momento, al abuelo de una de las estudiantes a bordo del vehículo que se accidentó en carretera, a la altura del municipio de Remedios, en la madrugada del domingo (14 de diciembre).

Al compartirse el primer listado de víctimas fatales aparecía el nombre de Jimena Londoño Sánchez. Una noticia que, como en otras familias, golpeó fuertemente a su abuelo, Don Abelardo de Jesús Sánchez.

Las horas siguientes al accidente, pensó que su nieta, de 16 años, había perdido la vida, como dijo en conversaciones con Noticias RCN: “Me mandaron una lista en donde la niña parecía como fallecida y en ese momento de lo único que me acordé fue de Dios”.

Incrédulo, elevó una plegaria al cielo y en el transcurso del día, recibió una noticia que otras familias esperaban: “Me enviaron un video de la niña, estaba viva. Yo miré al cielo y dije: padre celestial, te agradezco que me la hayas devuelto”.

Una frase lo cambió todo para la familia Sánchez:

En el video, grabado por una enfermera, Jimena mira a la cámara y dice: “Abuelo, estoy viva”.

En el hospital de Remedios, a la espera de ser trasladada a Medellín, “alguien le dijo que su abuelo estaba pendiente y ella voleó la manito”, en un video que conoció Noticias RCN, en medio de tanto dolor.

Los Sánchez podrán volver a reunirse con su hija, que se graduó del colegio el pasado 5 de diciembre. Un rayo de esperanza en medio de la tormenta que enfrentan otras 16 familias de estudiantes del Liceo Antioqueño, que en el transcurso del martes les darán un último adiós a sus graduados.

La tragedia, que es materia de investigación por parte de las autoridades, también cobró la vida del conductor de 27 años, cuando el curso regresaba de un viaje hecho en Tolú.