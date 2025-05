“Esto es la muerte en vida”: desgarrador testimonio de la mamá de Lyan, secuestrado en Valle del Cauca

El secuestro del pequeño Lyan, de 11 años, en Valle del Cauca, ha conmocionado al país y movilizado a la ciudadanía. Tras 16 días de cautiverio, su madre, Angie Bonilla, concedió una entrevista a este medio, donde expresó su dolor y angustia por la situación de su hijo.

Desgarrador testimonio de la mamá de Lyan

"Esto es la muerte en vida porque es la pérdida de un hijo que no sé en qué condiciones está”, declaró Bonilla, describiendo los días y las noches interminables desde la desaparición de Lyan.

En medio de su dolor, la mujer manifestó su preocupación por la condición respiratoria del niño, temiendo que sus pulmones se inflamen durante el cautiverio.

“El mayor temor es que a mi niño se le inflamen los pulmones allá y que no se pueda hacer nada. Porque en el 2022 saliendo de la casa a la clínica, casi no alcanzamos a llegar, no me imagino que pase eso allá, no sé dónde lo tengan”, explicó Bonilla entre lágrimas, haciendo un llamado desesperado a las autoridades y al presidente Petro.

“Presidente, le pido que me mire con ojos de amor, con ojos de misericordia que también es padre. Yo solo pido a mi hijo, el perdón ya está”, agregó.

La ciudad de Cali ha sido escenario de marchas y protestas exigiendo la liberación inmediata de Lyan.

Frente a esto, la familia del menor agradeció el apoyo y la empatía demostrada por la comunidad ante este doloroso evento que ha captado la atención nacional.

Durante la entrevista, Angie Bonilla aprovechó para enviar un mensaje a su hijo, en caso de que pudiera verla a través de las cámaras de televisión.

Madre de menor secuestrado pide con lágrimas el regreso de su hijo

“Ay, hijo de mi alma, qué valiente has sido, mi amor. Eres un niño muy valiente. Gracias, mi amor, por estar firme, porque sé que tú lo vas a lograr”, dijo.

De momento, las autoridades continúan trabajando en la búsqueda y liberación del menor, mientras la sociedad colombiana se une en un clamor de su regreso a casa.

La situación ha generado un debate sobre la seguridad infantil y la necesidad de medidas más efectivas para prevenir y combatir el secuestro de menores en el país. Mientras tanto, la familia continúa en su lucha incansable por recuperar a Lyan y poner fin a esta dolorosa experiencia.