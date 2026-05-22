Caso Yulixa Toloza: ¿Quién es el anestesiólogo que está en mira de la Fiscalía? Nuevas pistas

Noticias RCN ha revelado detalles acerca del expediente que recoge el caso de Yulixa Toloza, la mujer que fue encontrada muerta siete días después de practicarse una liposucción en un centro estético de garaje en el sur de Bogotá llamado Beauty Láser.

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La mujer de 52 años quedó con graves complicaciones de salud y en horas de la noche, dos hombres la sacaron y se la llevaron a un rumbo desconocido en un carro particular.

¿Quiénes son los implicados?

Su desaparición comenzó el día de la cirugía, miércoles 13 de mayo, y concluyó el martes 19 de mayo, con el hallazgo del cadáver en Apulo. Paralelamente, el carro fue encontrado en Norte de Santander y dos sospechosos, Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, fueron capturados en Cúcuta.

Por su parte, la dueña del centro clandestino, María Fernanda Delgado; el estilista que practicó la cirugía, Eduardo David Ramos; y el administrador del lugar, Edinson José Torres; fueron detenidos en Venezuela.

Las autoridades también tienen la lupa sobre el supuesto anestesiólogo, conocido como alias Leo, quien sería otra pieza en la investigación.

De acuerdo con lo mencionado por la Fiscalía, presuntamente ayudó a sacar el cuerpo de Toloza del centro de estética, por lo cual es buscado por las autoridades.

‘Leo’: el anestesiólogo que buscan

Las cámaras mostraron que, a las 7:36 a.m. del 13 de mayo, este hombre llegó al sitio vestido con prendas de cirujano y una chaqueta negra. Estuvo allí hasta la 1:00 p.m. según reveló Amalia Pérez, la amiga que acompañó a Toloza.

A las 13:00 horas escuchó que despidieron a una persona, informándole posteriormente que, al parecer, se trataba del anestesiólogo.

Horas después, concretamente a las 7:24 p.m., regresó vestido con un saco de color naranja. Esto, supuestamente, buscando esconderse de las autoridades y para ayudar a sacar el cuerpo de la mujer de 52 años.

“Se observa a Eduardo David Ramos y al sujeto identificado como ‘Leo’, quienes de manera conjunta cargan a la ciudadana, la cual es transportada sin capacidad observable de desplazamiento autónomo ni control corporal voluntario. Lo anterior resulta incompatible con un retiro voluntario por parte de la víctima”, detalla el informe.

También se debe mencionar el consentimiento que firmó Toloza, dado que Beauty Láser no se hacía responsable de las complicaciones en el postoperatorio.