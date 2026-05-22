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Esta es la última imagen con vida de Yulixa Toloza antes de la liposucción en centro estético de garaje

La imagen muestra el momento en el que, en horas de la mañana, llegó a Beauty Láser.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
12:57 p. m.
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En Noticias RCN seguimos revelando las dolorosas piezas del expediente en la investigación por la muerte de Yulixa Toloza. Se conocieron los chats que les envió a sus amigas después del procedimiento en un centro estético de garaje en el sur de Bogotá.

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Para la Fiscalía, estos mensajes habrían sido manipulados para evadir a las autoridades.

¿Quién es la amiga que la acompañó?

Además, se conoció la última imagen de Toloza cuando timbró en la entrada de Beauty Láser, el centro clandestino. Aquel miércoles 13 de mayo, vistió sudadera negra y tenis blancos.

Su llegada se dio sobre las 8:09 a.m. en condiciones óptimas de salud y acompañada de Amalia Pardo Cortés. Las cámaras también revelaron imágenes de lo ocurrido a la 4:01 p.m., cuando la acompañante salió del lugar.

A la Fiscalía le dijo lo siguiente en torno al estado en el que quedó su amiga: “Encontrándola en una camilla en el segundo piso, cubierta y con el cuerpo frío, precisando que sus manos se encontraban totalmente heladas”.

Las dudas sobre los últimos mensajes

Después de las 8:54 p.m., momento en el que no se tiene claridad sobre el estado de la mujer, Estefanía y Yuri, sus amigas, comenzaron a escribirle por chat los siguientes mensajes: “Contéstame, por favor”, “Estamos en la clínica” y “Voy a traer a la Policía”.

La Fiscalía advirtió que el celular de Toloza fue supuestamente manipulado por las personas que le practicaron la cirugía. Después de los angustiosos mensajes mencionados, llegó una respuesta que habría sido el indicio de la manipulación.

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“Voy a casa, tengo sueño”, “Voy vomitando. Señor, lléveme al hospital”, “Ayuda, voy sin batería” y “Me encuentro en el hospital de Meissen”: estas fueron las respuestas que presuntamente fueron enviadas por los responsables a modo de fachada.

De Toloza no se supo nada durante siete días. Pasadas las 7:00 p.m. de ese día, las cámaras mostraron a dos hombres sacándola arrastrada a un carro particular. El vehículo fue abandonado en Norte de Santander y estas personas capturadas en Cúcuta.

En cuanto a María Fernanda Delgado, la dueña del local; y Eduardo David Ramos, el ‘cirujano barbero’; fueron detenidos en Venezuela.

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