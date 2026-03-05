CANAL RCN
Colombia Video

Inpec intervino 122 cárceles del país incautando celulares, drogas y elementos prohibidos antes de las elecciones

Desde la madrugada se adelanta el megaoperativo previo a las elecciones en las cárceles El Buen Pastor, La Picota y La Modelo con el fin de prevenir extorsiones.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
08:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Más de 100 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizan operativos simultáneos en 122 establecimientos carcelarios de todo el país, días antes de la jornada electoral del 8 de marzo, con el objetivo de incautar elementos prohibido y prevenir posibles alteraciones al proceso democrático.

Inpec realiza operativos de incautación en 124 penales tras denuncia por red de estafa telefónica en la cárcel de Cómbita
RELACIONADO

Inpec realiza operativos de incautación en 124 penales tras denuncia por red de estafa telefónica en la cárcel de Cómbita

Los grupos especiales del Inpec, acompañados de unidades caninas, realizaron requisas exhaustivas que incluyeron el desmontaje de colchones para detectar drogas, celulares y otros materiales prohibidos escondidos.

Las operaciones se concentraron especialmente en áreas donde permanecen reclusas sindicadas por delitos como extorsión, hurto y homicidio.

Director del Inpec advierte que ninguno de los 16 inhibidores de señal instalados en cárceles del país funciona
RELACIONADO

Director del Inpec advierte que ninguno de los 16 inhibidores de señal instalados en cárceles del país funciona

La razón de los megaoperativos en las cárceles del país

Los operativos, que iniciaron sobre las 5:00 de la mañana, forman parte de un protocolo de seguridad implementado previo a la jornada electoral.

El director del Inpec supervisó personalmente algunas de estas intervenciones para garantizar el cumplimiento de los procedimientos.

Las autoridades penitenciarias han enfatizado que estas acciones buscan detectar cualquier alerta o advertencia que pueda representar un riesgo para la tranquilidad del proceso electoral.

La incautación de celulares resulta particularmente importante, ya que estos dispositivos han sido utilizados en el pasado para coordinar actividades delictivas desde el interior de las cárceles, incluyendo extorsiones a la población civil.

La preocupación de las autoridades se centra en evitar que desde los centros penitenciarios se puedan ejecutar extorsiones o amenazas que afecten el normal desarrollo de las elecciones.

Llamadas desde las cárceles: radiografía del alarmante acoso telefónico que siembra terror en Bogotá
RELACIONADO

Llamadas desde las cárceles: radiografía del alarmante acoso telefónico que siembra terror en Bogotá

122 cárceles del país intervenidas por el Inpec

En Bogotá, además de El Buen Pastor, los operativos se realizaron simultáneamente en otros establecimientos como La Picota y La Modelo, así como en cárceles de máxima seguridad como La Tramacúa en otras regiones del país.

Las medidas de seguridad fueron reforzadas con la presencia de grupos especiales del Inpec en todos los centros penitenciarios del país.

Inpec frustra intento de fuga en la cárcel de mujeres ‘El Buen Pastor’
RELACIONADO

Inpec frustra intento de fuga en la cárcel de mujeres ‘El Buen Pastor’

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Cárcel para miembros de la Armada por la muerte de un cachorro en Buenaventura

Inseguridad en Bogotá

Lo que muestran las imágenes que captaron por última vez a David Acosta antes de desaparecer en la Zona T

Elecciones en Colombia

Registraduría confirma 3.081 candidatos al Congreso para las elecciones del 8 de marzo

Otras Noticias

Israel

Colombianos en Israel: cónsul en Tel Aviv revela cómo están pese a los ataques

Carlos Enrique Piñeros, cónsul de Colombia en Tel Aviv, describió la situación que enfrenta la comunidad colombiana en Israel.

Redes sociales

Reconocido periodista de La Mega reveló que trataron de quitarle la vida: “Todo acababa”

El famoso locutor narró los instantes de pánico que vivió tras haber sido encañonado y robado.

Atlético Nacional

¿Diego Arias se va de Atlético Nacional? Contundente respuesta tras la eliminación ante Millonarios

Ecopetrol

Ecopetrol fija su postura sobre la situación en Venezuela: de riesgo a oportunidad

Invima

La marca de agua que fue prohibida por el Invima: tome nota