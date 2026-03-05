Inpec intervino 122 cárceles del país incautando celulares, drogas y elementos prohibidos antes de las elecciones

Más de 100 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizan operativos simultáneos en 122 establecimientos carcelarios de todo el país, días antes de la jornada electoral del 8 de marzo, con el objetivo de incautar elementos prohibido y prevenir posibles alteraciones al proceso democrático.

Los grupos especiales del Inpec, acompañados de unidades caninas, realizaron requisas exhaustivas que incluyeron el desmontaje de colchones para detectar drogas, celulares y otros materiales prohibidos escondidos.

Las operaciones se concentraron especialmente en áreas donde permanecen reclusas sindicadas por delitos como extorsión, hurto y homicidio.

La razón de los megaoperativos en las cárceles del país

Los operativos, que iniciaron sobre las 5:00 de la mañana, forman parte de un protocolo de seguridad implementado previo a la jornada electoral.

El director del Inpec supervisó personalmente algunas de estas intervenciones para garantizar el cumplimiento de los procedimientos.

Las autoridades penitenciarias han enfatizado que estas acciones buscan detectar cualquier alerta o advertencia que pueda representar un riesgo para la tranquilidad del proceso electoral.

La incautación de celulares resulta particularmente importante, ya que estos dispositivos han sido utilizados en el pasado para coordinar actividades delictivas desde el interior de las cárceles, incluyendo extorsiones a la población civil.

La preocupación de las autoridades se centra en evitar que desde los centros penitenciarios se puedan ejecutar extorsiones o amenazas que afecten el normal desarrollo de las elecciones.

122 cárceles del país intervenidas por el Inpec

En Bogotá, además de El Buen Pastor, los operativos se realizaron simultáneamente en otros establecimientos como La Picota y La Modelo, así como en cárceles de máxima seguridad como La Tramacúa en otras regiones del país.

Las medidas de seguridad fueron reforzadas con la presencia de grupos especiales del Inpec en todos los centros penitenciarios del país.