Desmantelan en Valledupar a 'Los misioneros': robaban tiendas de D1 y otros almacenes

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares permitió desmantelar en Valledupar al grupo delincuencial conocido como Los Misioneros, señalado de cometer múltiples robos y otros delitos que venían afectando la seguridad en la capital del Cesar.

Desmantelan al grupo delincuencial 'Los Misioneros'

Según la información compartida por la Policía, durante la operación se ejecutaron 14 allanamientos en los barrios Bello Horizonte, Divino Niño y en el sector de Los Guasimales.

“La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, en articulación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), unidades del Batallón de Artillería N.° 2 La Popa y en coordinación con la Fiscalía 16 Local de Valledupar, adelantó una operación contra el Grupo Delincuencial Común Organizado “Los Misioneros”, logrando importantes resultados en la lucha contra el hurto y otros delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana”.

Como resultado, seis personas fueron capturadas por orden judicial. Los detenidos, identificados con los alias de Godo, ‘Mingo’, ‘JJ’, ‘Ramírez’, ‘Toño’ y ‘Gonzalo’, deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, así como por el uso de menores en la comisión de delitos.

Las investigaciones señalan que Los Misioneros centraban sus actividades criminales en el hurto a personas y a establecimientos comerciales.

Entre los negocios más afectados se encontraban tiendas D1, puntos de SuperGIROS y otros locales donde, presuntamente, intimidaban con armas de fuego a empleados y clientes para perpetrar los robos.

Policía reveló detalles de cómo se desmanteló la red de 'Los Misioneros'

La Policía destacó que, tras ocho meses de seguimiento, fue posible esclarecer al menos 40 hechos delictivos atribuidos al grupo.

Durante este proceso también se descubrió que la banda utilizaba menores de edad para ejecutar hurtos y movilizar armas, un factor que agravaba su impacto en la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Las autoridades aseguraron que la desarticulación de esta estructura representa un golpe significativo contra el crimen organizado en la región y reafirma el compromiso institucional con la protección de los ciudadanos de Valledupar.