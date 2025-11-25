Delincuentes estarían impregnando una sustancia a la droga para aumentar su efecto y vender más: ¿de qué se trata?

Una investigación conjunta entre la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá dejó al descubierto la forma en que una estructura criminal denominada ‘Los Perseo’ habría estado manipulando sustancias ilícitas para incrementar su efecto.

La organización operaba en la localidad de Suba, específicamente en los parques Miramar y La Toscana, zonas concurridas y situadas a escasos metros de dos instituciones de educación preescolar.

Delincuentes estarían impregnando una sustancia a la droga para aumentar su efecto

La indagación permitió establecer que esta banda distribuía marihuana y cocaína, pero no de manera convencional.

Los investigadores hallaron que estas sustancias eran impregnadas en gasolina, un hidrocarburo que, según los expertos consultados por las autoridades, puede generar un efecto mucho más fuerte, riesgoso y adictivo en quienes lo inhalan junto con la droga.

Este método estaba siendo utilizado por la organización para “potenciar” los estupefacientes antes de ponerlos en circulación. Así buscaban elevar el impacto estimulante en los consumidores y, en consecuencia, incrementar la frecuencia de compra.

¿Cómo descubrieron a la banda que vendía este tipo de droga manipulada?

Las actividades de policía judicial incluyeron interceptaciones telefónicas que permitieron reconstruir la forma en que se coordinaban los puntos de expendio, los horarios de distribución y las rutas de movilidad.

Con estos elementos, se logró identificar a toda la estructura y confirmar que 12 personas hacían parte del andamiaje delictivo.

Entre los capturados se encuentra el presunto líder, Benjamín López Galeano, alias Benja, señalado de ser quien dirigía los procesos de compra, manejo y adulteración de las sustancias.

A su lado operaba su pareja sentimental, Marisol Torres López, alias La Patrona, considerada pieza clave en la articulación de las operaciones de narcomenudeo en esta zona del norte de Bogotá.

Las autoridades también identificaron a Michel Andrés Ibañez García, alias Gasper, y a Brayan Esteban Rozo Rodríguez, alias El Brayan, quienes tendrían la función de coordinar la comercialización directa con consumidores y distribuidores menores.

Finalmente, se les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.