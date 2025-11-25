CANAL RCN
Colombia

Cayeron los de la ‘banda del carro rojo’: red que robaba vehículos en Bogotá

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, unidades de la Policía lograron recuperar tres vehículos hurtados y capturar en flagrancia a siete presuntos integrantes de la organización criminal.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
09:50 a. m.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que, gracias a un nuevo golpe contra el hurto de automotores en la capital, se logró la caída de una estructura delictiva conocida como la ‘banda del carro rojo’, señalada de cometer múltiples robos violentos en las últimas semanas.

Cayeron los de la 'banda del carro rojo'

Según informó el mandatario en su cuenta de X, durante la madrugada de este martes unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron recuperar tres vehículos hurtados y capturar en flagrancia a siete presuntos integrantes de esta organización criminal.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los delincuentes utilizaban dos vehículos: un Renault Scala rojo y un Mazda 3 rojo, para desplazarse y ejecutar los robos, aprovechando la rapidez para intimidar a sus víctimas.

Galán destacó el resultado operativo y reiteró que la administración distrital continúa fortaleciendo las acciones contra el hurto, uno de los delitos que más afecta la percepción de seguridad en la ciudad.

También, hizo un llamado a la ciudadanía para que reportes y denuncien más casos de hurto.

Autoridades disponen canales para denunciar hurto de vehículos

“Quienes hayan sido víctimas de hurtos violentos de vehículos en las últimas semanas y consideren que estos hechos podrían estar relacionados con esta banda, pueden comunicarse con la SIJIN al número 305 817 5671. La información adicional de las víctimas será clave para robustecer el proceso judicial y asegurar que los capturados permanezcan tras las rejas”, indicó en su mensaje.

De momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de la organización y su posible participación en otros casos de hurto en Bogotá.

