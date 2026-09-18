Así operaba la red de billetes falsos que estafaba a comerciantes en Bogotá

La Policía Nacional desmanteló una red de falsificación de moneda que operaba entre Bogotá y Valle del Cauca.

Lo que parecía una vivienda común, era en realidad un centro de acopio y distribución de billetes adulterados destinados a estafar comerciantes de la capital.

El operativo se concentró en el barrio El Rincón, en la localidad de Suba, donde las autoridades capturaron a alias Damián, quien según las investigaciones era responsable de adquirir grandes cantidades de billetes falsos para insertarlos posteriormente en el comercio y ejecutar estafas a comerciantes.

Desmantelan red de falsificación de dinero

RELACIONADO En el día más peligroso de la semana para comercios en Bogotá se registra un robo cada 58 minutos

La investigación reveló que esta organización criminal tenía una estructura más compleja de lo aparente. La red contaba con enlaces en Valle del Cauca, específicamente en el municipio de La Unión, donde funcionaba el taller de producción de la moneda falsificada que luego era distribuida en Bogotá.

Las autoridades ejecutaron simultáneamente una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble ubicado en el barrio del Amparo, en el municipio de La Unión, Valle del Cauca.

Este operativo coordinado permitió desarticular tanto el centro de producción como el punto de distribución de la moneda adulterada.

Como resultado de estos operativos, fueron capturadas cuatro personas, entre ellas el cabecilla de esta estructura criminal.

Los detenidos deberán responder ante las autoridades judiciales por el delito de falsificación de moneda nacional o extranjera.

El modus operandi consistía en fabricar los billetes falsos en Valle del Cauca y trasladarlos hasta Bogotá para su distribución en el comercio local.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existen más miembros de esta organización y cuantificar el impacto económico de sus operaciones fraudulentas en el comercio de la capital y otras ciudades del país.