España endurece controles a viajeros: ojo al requisito que deben revisar los colombianos en 2026

Los colombianos que tengan previsto viajar a España en 2026 deben revisar con anticipación su documentación para evitar inconvenientes al momento de ingresar al país.

Aunque los ciudadanos colombianos pueden realizar viajes turísticos de corta duración sin visa, las autoridades españolas exigen el cumplimiento de varias condiciones, entre ellas tener un pasaporte con la vigencia requerida.

Requisitos para colombianos que viajen a España en 2026

Según el Ministerio del Interior de España, los extranjeros que pretendan ingresar al país deben contar con un pasaporte o documento de viaje válido y vigente. Este debe haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada.

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Además, el pasaporte deberá conservar una vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen. Por esta razón, tener un documento que todavía no ha vencido no necesariamente significa que cumple con las condiciones exigidas para realizar el viaje.

Los ciudadanos colombianos no necesitan visa para ingresar a España por turismo y permanecer hasta 90 días dentro de un periodo de 180 días, pero sí deben cumplir los requisitos establecidos para cruzar la frontera.

Las autoridades pueden solicitar documentos que permitan comprobar el objetivo y las condiciones del viaje, así como los recursos económicos disponibles durante la estadía.

¿Qué documentos pueden pedir para entrar a España?

Además del pasaporte, al viajero le pueden solicitar soportes relacionados con su alojamiento, como una reserva de hotel o la documentación correspondiente cuando se hospede en otro lugar.

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También se puede exigir un tiquete de regreso o continuación del viaje y la acreditación de recursos económicos suficientes para permanecer en territorio español.

Para 2026, España establece como referencia 121,10 euros por persona y día, con un mínimo de 1.098,90 euros, independientemente de que la estancia sea inferior a nueve días.

Por eso, antes de viajar desde Colombia es recomendable comprobar las fechas de expedición y vencimiento del pasaporte, verificar que se encuentre en buen estado y tener disponibles los documentos que respalden las condiciones del viaje. El cumplimiento de estos requisitos será revisado por las autoridades encargadas del control fronterizo.