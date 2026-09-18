Gobierno retira a Colombia de coalición internacional por los derechos LGBTI

El Ministerio de Relaciones Exteriores retiró este jueves a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition – ERC), un organismo internacional conformado por 44 países que desde 2016 busca promover y proteger los derechos de la población LGBTIQ+ a través de la articulación de esfuerzos entre gobiernos y sociedad civil.

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La salida de Colombia de esta coalición ocurre justo cuando ejercía la co-presidencia junto con España para el periodo 2025-2027 y que finalizaría en febrero del próximo año. La carta a través de la cual se conoció la decisión fue dirigida al Comité Ejecutivo de la coalición y al Reino de España.

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El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa, le confirmó a La FM y explicó que la decisión fue tomada luego de priorizar y analizar los temas de política exterior. El funcionario también aseguró que esta salida de la coalición no representa ningún retroceso para los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el país.

Rechazo de organizaciones colombianas a la salida de la ERC

Organizaciones de derechos humanos en Colombia como la Corporación Caribe Afirmativo alertaron sobre esta decisión y la calificaron como “un retroceso que ocurre en apenas 30 días”.

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La organización asegura que según sus fuentes consultadas, “el argumento utilizado por el Gobierno actual para justificar la salida de Colombia de la Equal Rights Coalition estaría relacionado con la percepción de que la participación del país en esta instancia constituye un legado del gobierno anterior”.

A través del comunicado, Caribe Afirmativo exigió explicaciones al Gobierno y particularmente a la Cancillería.