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VIDEO | Streamer mostró en vivo el fuerte temblor en Colombia en la madrugada de este viernes

Streamer registró en vivo el fuerte temblor que sacudió Colombia este viernes 18 de septiembre. El sismo fue de magnitud 4,6 y se sintió en Cali.

Streamer-temblor
Foto: edición

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
07:46 a. m.
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Un nuevo temblor volvió a generar preocupación durante la madrugada de este viernes 18 de septiembre en Colombia.

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El movimiento, cuyo epicentro estuvo en Chocó, fue percibido en diferentes ciudades del occidente del país y quedó registrado en video mientras el periodista deportivo y streamer Leonel Cerrudo realizaba una transmisión desde Cali.

Streamer registró en vivo el fuerte temblor en Cali

Leonel Cerrudo, periodista argentino radicado en Cali y reconocido por su cubrimiento deportivo al América de Cali, se encontraba realizando una transmisión cuando comenzó el movimiento.

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Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, pues permiten observar cómo se percibió el temblor en la capital del Valle del Cauca. La reacción durante la transmisión llamó especialmente la atención de los usuarios debido a la fuerza con la que se sintió la sacudida.

Cerrudo ya había compartido anteriormente registros de la actividad sísmica que se viene presentando en esta zona del país.

¿De cuánto fue el temblor de este 18 de septiembre en Colombia?

De acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento ocurrió a la 1:17 de la madrugada y alcanzó una magnitud de 4,6, con una profundidad de 42 kilómetros. El epicentro se localizó en Istmina, Chocó.

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Entre los municipios más cercanos estuvieron Sipí, Chocó, a 29 kilómetros; Trujillo, Valle del Cauca, a 50 kilómetros; y El Dovio, a 55 kilómetros.

Aunque la magnitud fue de 4,6, la forma en que un sismo se percibe puede cambiar dependiendo de factores como la distancia al epicentro, la profundidad y las características del suelo.

El movimiento fue reportado por habitantes de Cali, Pereira y otras poblaciones del occidente colombiano. Horas después, a las 3:45 a. m., el SGC registró otro sismo de magnitud 4,4 y profundidad superficial en el océano Pacífico.

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