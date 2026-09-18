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Imágenes inéditas revelan la cronología de la desaparición de Ana Lucía: así la sacó de Mosquera

En primicia Noticias RCN conoció la secuencia de imágenes que muestran la trayectoria de la niña asesinada y hallada en una alcantarilla en Bogotá.

Yhonay Díaz

septiembre 18 de 2026
07:55 a. m.
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Las cámaras de seguridad captaron los últimos momentos en que fue vista con vida Ana Lucía González, la niña venezolana de nueve años cuyo cuerpo fue encontrado con signos de abuso sexual en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

¿Quién es el presunto abusador y asesino de Ana Lucía, la niña hallada en una alcantarilla?
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Los registros fílmicos en poder de las autoridades muestran el recorrido que realizó el presunto feminicida junto a la menor el pasado 14 de septiembre. La secuencia de estos videos se convirtió en pieza clave para reconstruir el atroz crimen.

La niña fue vista por última vez con la pareja sentimental de su hermana mayor, en una motocicleta en la que hacía domicilios. Las imágenes la ubicaron con su presunto asesino en Fontibón, sin embargo, siete minutos después de ese registro, el hombre fue captado en su motocicleta en Mosquera, pero sin Ana Lucía.

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Cronología del feminicidio de la niña Ana Lucía González

Las imágenes revelan que a las 9:40 de la mañana del 14 de septiembre, una motocicleta de color oscuro con maletín de domicilio ingresó al barrio Casandra de Fontibón. En el registro se observa claramente a la niña como pasajera del vehículo conducido por el hombre capturado.

Los videos muestran cómo el sujeto se moviliza en la zona, en una de las calles avanza y luego se devuelve, aparentemente dudando sobre el camino a tomar, hasta que finalmente gira por el costado izquierdo y desaparece del lente de la cámara.

Según las investigaciones, siete minutos después de ser visto en Fontibón con la menor, otra cámara de seguridad de Mosquera grabó al hombre sin la niña.

Este vacío de tiempo representa uno de los principales interrogantes para los investigadores, quienes trabajan para establecer cómo fue el desplazamiento desde Fontibón hasta Ciudad Bolívar, una distancia de aproximadamente 22 kilómetros, dónde y en qué momento habría abusado y asesinado a la niña bajo asfixia mecánica.

Tío de la menor hallada en una alcantarilla reveló presuntas señales de acoso antes de la muerte de la niña
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Fiscalía explicó cómo habría cometido el feminicidio de Ana Lucía

En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía explicó como el señalado feminicida, de 29 años, habría cometido el crimen:

Entre las 10:00 y 11:00 de la mañana del 15 de septiembre, recoge a la menor del lugar donde la había dejado y es llevada al barrio Juan José Rondón de la localidad de Ciudad Bolívar y estando a solas con esta, presuntamente, le causa la muerte.

La Fiscalía imputó al capturado los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años.

Se acuerdo con las autoridades, los abusos sexuales no solo ocurrieron el día del crimen, sino que había un patrón de acoso sexual previo contra la niña.

El presunto feminicida era la pareja sentimental de la hermana de la víctima, lo que indica que la niña también sufría de violencia vicaria a manos de su asesino.

El cuerpo de Ana Lucía permanece en el Instituto de Medicina Legal, donde se llevan a cabo los análisis para determinar con exactitud las causas de su muerte.

La familia de la menor, de nacionalidad venezolana, pide a las autoridades que agilicen la entrega del cuerpo para poder retornarlo a su país y realizar allá sus actos fúnebres.

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