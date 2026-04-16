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Despliegan operativos en Riohacha tras anuncio de paro armado: ya capturaron a intimidadores

Las autoridades activaron un PMU permanente y reforzaron la presencia en barrios y zonas comerciales.

Noticias RCN

abril 16 de 2026
08:23 p. m.
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Luego de la circulación de audios y mensajes que advertían sobre un posible paro armado en Riohacha, La Guajira, la reacción de las autoridades no se hizo esperar.

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La situación generó alerta entre comerciantes y ciudadanos, lo que obligó a intensificar las medidas de seguridad.

Despliegan operativos en Riohacha tras anuncio de paro armado

En respuesta al anuncio de un supuesto paro armado atribuido a un cabecilla de una banda delincuencial, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en distintos puntos de Riohacha, con presencia de la Policía y el Ejército en sectores estratégicos.

Alejandro Mejía Díaz, exsecretario de Gobierno de Riohacha, aseguró que, pese a la incertidumbre generada por los mensajes intimidantes, la ciudad se mantiene en relativa calma gracias a la intervención de la fuerza pública.

Tenemos una situación bastante tranquila. Estamos haciendo operativos con policía y con ejército en todo el sector comercio y en el barrio de Riohacha. Nosotros creemos que la ciudadanía hoy está tranquila, está creyendo en las autoridades.

Como parte de estas acciones, se han realizado recorridos y controles en zonas comerciales y barrios como Ciudadela de la Ciudadanía, donde las autoridades buscan garantizar la seguridad y evitar que las amenazas se materialicen.

Capturaron a presuntos responsables de intimidar a comerciantes en Riohacha

Durante estos operativos se logró la captura de cuatro personas que, presuntamente, estaban intimidando a comerciantes, incluso mediante disparos.

Hoy se dieron cuatro capturas a personas que quisieron intimidar a algunos comerciantes haciéndole disparos. Y la policía actuó inmediatamente y detuvo a los antisociales.

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Adicionalmente, se instalaron dos consejos de seguridad que dieron paso a la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, en el que participan la Policía, el Ejército, Migración Colombia y la Fiscalía, con el fin de coordinar las acciones y mantener vigilancia constante.

Estamos trabajando para que la ciudadanía crea en nosotros y así poder poner en disposición nuestra fuerza pública y nuestro más empeño administrativo.

Las autoridades también han hecho un llamado directo a los comerciantes, quienes inicialmente reaccionaron con temor ante los mensajes difundidos en redes sociales. Algunos establecimientos cerraron, pero otros retomaron sus actividades tras el acompañamiento institucional.

Les hemos dicho que estamos ahí presentes, que no tengan miedo. Si les van a tener miedo a las redes sociales, a un audio que mandaron los antisociales, no nos van a creer.

Por ahora, mientras continúan los operativos, el objetivo es mantener el control, evitar alteraciones del orden público y garantizar que la ciudadanía retome sus actividades con normalidad.

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