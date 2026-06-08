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Cuándo y dónde ver la inauguración del Mundial de Futbol 2026 EN VIVO

Millones de fanáticos se están preparando para ver el show inaugural del evento futbolero más famoso del mundo.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 08 de 2026
07:45 a. m.
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El mundo entero se está preparando para vivir todas las emociones que traerá el nuevo Mundial de Fútbol 2026 que no solo reunirá a millones de fanáticos de este deporte, sino que también a un sin fin de culturas en torno a un mismo sueño.

Las emociones estarán a flor de piel desde el primer día ya que antes del pitazo inicial el mundo será testigo de la primera inauguración que pondrá a vibrar a todos los espectadores.

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¿A qué hora y dónde ver la inauguración del Mundial de Fútbol?

El gran evento, que se llevará a cabo este jueves 11 de junio en el estadio Azteca, iniciará sobre las 12:30 p.m. y se podrá disfrutar por la transmisión del Canal RCN, su respectiva app, las plataformas digitales de Deportes RCN, incluyendo TikTok y el canal de YouTube.

El show correrá por cuenta de un selecto grupo de artistas que se presentarán en dicho escenario que contará con algunos de los elementos más representativos de la cultura mexicana. Los cantantes que participarán en el esperado concierto son J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Maná, Danny Ocean y Los Ángeles Azules.

No obstante, en días recientes, Shakira también hizo oficial su participación en el icónico evento por lo que este contará con una amplia asistencia colombiana al actuar, por segunda vez, en compañía de José Osorio.

Seguido de la presentación se llevará a cabo el pitazo inicial en el que el mundo entero podrá ser testigo del primer encuentro deportivo entre las selecciones de México y Sudáfrica programado para las 2:00 p.m.

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Shakira cantará su nueva canción en la inauguración del Mundial

El gran anuncio de la participación de la barranquillera, tanto en la clausura como en la inauguración, ya ha generado altas expectativas entre todos sus seguidores, pues se espera que la mujer interprete su gran éxito ‘Dai Dai’ al ser la canción oficial de la FIFA para el evento.

Así mismo, se sabe que la cantante llevará a cabo su performance en compañía de Burna Boy. También se espera que la agrupación Ghetto Kids, que corresponde al grupo de niños bailarines que participaron en el video oficial, también puedan tener una espacio ya sea en la inauguración o en la clausura del evento.

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