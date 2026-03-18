Desprendimiento de material en el deprimido de la calle 72 provoca cierre parcial de la vía

El 17 de febrero de 2025, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, entregaron una obra que tuvo múltiples retrasos en su ejecución: el deprimido de la calle 72.

Esta obra, clave en pleno corazón de la capital con motivo de las obras de infraestructura que se adelantan en la ciudad, se tenía que entregar en octubre de 2024, lo cual generó afectaciones para los comerciantes del sector y para los ciudadanos que tienen que recorrer este sector de la ciudad.

Poco más de un año después, este intercambiador vial presentó los primeros problemas, generando dificultades en la movilidad durante las primeras horas de este miércoles 18 de marzo.

Los cierres en el deprimido de la 72

Según informaron desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá, se tuvo que hacer un cierre preventivo en este punto sentido occidente-oriente debido a que de identificó un "desprendimiento de material", el cual pudo generar accidentes en los vehículos que transitaban por allí.

Inicialmente, se autorizaron desvíos por la calle 80, calle 63 y calle 53, pero tras retirar el material de la vía se autorizó un paso a un solo carril, lo que mantuvo el tráfico lento en este punto concurrido de la localidad de Chapinero.

¿Qué pasó en el deprimido de la Calle 72?

De acuerdo a lo evidenciado en los videos compartidos por los agentes de tránsito, en el carril izquierdo de este corredor vial, hay unos huecos en el techo de la infraestructura, lo cual generó la caída de una cantidad considerable de escombros sobre la vía.

De momento, no hay pronunciamiento sobre este caso por parte de la Alcaldía, IDU o Metro de Bogotá.