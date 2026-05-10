Bogotá correrá una de las carreras más impactantes del mundo: ¿cuándo será y cuáles son los detalles?

Bogotá hará parte este año de la Wings for Life World Run, un evento deportivo internacional que se desarrolla de manera simultánea en distintos países y que tiene un propósito diferente al de las competencias tradicionales, el cual es apoyar la investigación científica enfocada en encontrar una cura para las lesiones de médula espinal.

La carrera reúne participantes de más de 190 países y busca conectar a corredores aficionados y profesionales bajo una misma causa social y científica.

¿En qué consiste la carrera Wings for Life World?

A diferencia de otras competencias atléticas, en esta carrera no existe una meta ni un podio tradicional.

El objetivo principal no es llegar primero, sino correr por quienes no pueden hacerlo debido a lesiones medulares que los mantienen en silla de ruedas, muchas veces ocasionadas por accidentes de tránsito o caídas.

La iniciativa es liderada por la fundación Wings for Life Foundation, creada en 2004 para financiar estudios científicos y ensayos clínicos enfocados en lesiones de médula espinal.

¿Cuándo y dónde será la carrera Wings for Life World?

El evento se realizará el próximo domingo 10 de mayo de manera simultánea en todo el mundo y en Colombia tendrá dos puntos principales de encuentro. En Parque de los Novios, la jornada comenzará a las 5:30 de la mañana y la salida oficial será a las 6:00 a. m., al mismo tiempo que en el resto del planeta.

En Medellín, la actividad se desarrollará en Universidad EAFIT, ubicada en El Poblado. Además, quienes no puedan asistir presencialmente podrán participar desde cualquier lugar del país a través de la aplicación oficial de la carrera.

Uno de los elementos más llamativos del evento es su formato. En lugar de una línea de llegada, 30 minutos después del inicio comienza a avanzar un “Catcher Car”, un vehículo virtual o físico que persigue a los corredores. Cuando el vehículo alcanza a un participante, su carrera termina automáticamente.

Por esta razón, el desempeño no se mide por tiempo, sino por la distancia recorrida antes de ser alcanzado.

En Bogotá habrá acompañamiento para quienes decidan correr distancias como 10K, 15K o 21K, aunque los organizadores recalcan que cualquier persona puede participar, sin importar su nivel físico o experiencia deportiva.

La jornada también incluirá actividades y experiencias junto a marcas aliadas como Decathlon, Smart Fit y La Lucha Sanguchería.

Valor de la inscripción será con causa: ¿a quiénes se donará?

Según la organización, el 100 % de las inscripciones y donaciones se destina directamente a investigaciones sobre lesiones de médula espinal.

En ediciones anteriores, la carrera reunió a más de 1,8 millones de participantes de 191 nacionalidades y logró recaudar más de 60 millones de euros para avanzar en estudios científicos relacionados con esta condición.

Finalmente, las personas interesadas en participar pueden realizar la inscripción a través de la página oficial de Wings for Life World Run.