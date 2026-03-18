Así puede montarse en el Metro de Bogotá antes de su inauguración: es gratis

Los bogotanos ya pueden disfrutar de un espacio para conocer de primera mano cómo será el Metro de Bogotá. Se trata del 'Vagón Escuela', un espacio que ya está abierto al público como un espacio interactivo donde niños, niñas, adolescentes y sus familias pueden conocer cómo funcionará el sistema de transporte.

La experiencia incluye un vagón a escala real, material educativo y actividades diseñadas para explicar la movilidad en la ciudad.

Este lugar está ubicado en el Parque de los Niños y las Niñas y permite a los visitantes recorrer diferentes espacios con mapas, maquetas y salas de aprendizaje. Allí se explica la evolución del transporte en Bogotá y cómo el Metro se integrará al sistema actual.

Horarios del Vagón Escuela Metro de Bogotá y cómo visitarlo

El ingreso al Vagón Escuela es gratuito y tiene horarios definidos según el tipo de visitante. Entre semana, de martes a viernes, está habilitado para estudiantes de colegios públicos y privados, quienes deben inscribirse previamente por correo electrónico.

Los fines de semana, el acceso está disponible para niños, niñas y adolescentes acompañados por un adulto. Los horarios se dividen en cuatro turnos:

Mañana:

- 9:00 a. m. a 10:45 a. m.

- 10:45 a. m. a 12:30 p. m.

- 9:00 a. m. a 10:45 a. m. - 10:45 a. m. a 12:30 p. m. Tarde:

- 2:00 p. m. a 3:45 p. m.

- 3:45 p. m. a 4:45 p. m.

El ingreso se realiza por orden de llegada, con grupos de 15 personas cada 15 minutos hasta completar el aforo. La entrada está ubicada en la carrera 60 # 63-65, desde el Parque Recreativo y Deportivo El Salitre.

Qué se puede ver en el Vagón Escuela del Metro de Bogotá

El recorrido dentro del Vagón Escuela Metro de Bogotá está dividido en seis momentos. En el primero, los visitantes participan en actividades relacionadas con la movilidad y la convivencia en el transporte público.

Luego, se presentan contenidos sobre la integración de los diferentes sistemas de transporte en la ciudad. También se muestra el trazado de la Primera Línea del Metro y sus estaciones, junto con una explicación general de su funcionamiento.

Uno de los puntos centrales es la maqueta a escala real de un vagón, donde los asistentes pueden ingresar y ver cómo será la experiencia dentro del Metro. El recorrido finaliza con espacios de reflexión sobre el uso del sistema y las expectativas frente a este nuevo medio de transporte.