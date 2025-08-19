CANAL RCN
Colombia

Distrito entregó detalles inéditos de los ataques con granadas ocurridos en San Bernardo

La Secretaría de Seguridad presentó los detalles en su formato titulado ‘Voces de la Ciudad’.

Explosión con granada en Bogotá.
Explosión con granada en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
12:27 p. m.
La Secretaría de Seguridad dio a conocer detalles inéditos de uno de los ataques con explosivos ocurrido hace algunos meses en el centro de Bogotá. La información fue presentada en el formato ‘Voces de la Ciudad’.

Este crimen ocurrió en la localidad de San Bernardo. El Distrito dio a conocer el testimonio de uno de los agentes, a quien le ocultaron su identidad por motivos de seguridad.

La llamada clave para armar el rompecabezas

Los responsables de este ataque hacían parte del Tren de Aragua, banda originaria del país vecino que siempre terror con extorsiones, homicidios y demás crímenes.

El uniformado contó que una mujer desconocida llamó a las autoridades y les dijo que prendieran el radio para que estuvieran pendientes porque acababa de sonar una explosión en Las Cruces.

“Nosotros verificamos y logramos identificar si había alguna correlación con el hecho que había sucedido unas horas antes”, declaró el agente. Con esa llamada, se pudo empezar a armar el rompecabezas.

Contamos con elementos suficientes que nos dicen que esas personas son del Tren de Aragua, no de una banda delincuencial. Aparte de eso, cometen unas actitudes delictivas, como el expendio de drogas, homicidios y hasta posibles actividades de terrorismo.

A ‘Terry’ lo capturaron el pasado 25 de junio. Junto a él, otros diez miembros de esta banda pudieron ser ubicados y detenidos en Usme, Kennedy, Bosa, Soacha y Madrid (municipios de Cundinamarca).

Ataques con granadas meses atrás

El hecho al que el agente hizo referencia ocurrió el 23 de febrero de este año. El reporte oficial de la Policía indicó que una granada de fragmentación fue lanzada en la calle sexta con carrera décima.

Días atrás, concretamente el 18 de febrero, ya se había presentado un hecho similar que dejó un muerto y siete heridos. Además, el 12 de marzo lanzaron otra granada que ocasionó tres muertes y nueve heridos.

