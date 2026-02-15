DJ Dever revela detalles de su secuestro: “Nos tuvieron todo el tiempo con los ojos tapados”

El reconocido DJ y productor musical cartagenero Deverson Ríos, conocido artísticamente como DJ Dever, relató los detalles de su retención durante tres días tras ser víctima de la modalidad delictiva conocida como “falso servicio", un tipo de extorsión que mantiene en alerta a las autoridades del Caribe colombiano.

Detalles del secuestro

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de febrero, cuando Ríos fue contratado desde su sitio de trabajo para amenizar una fiesta privada en el municipio de Tubará, departamento del Atlántico.

Al llegar al lugar e intentar contactar con el supuesto organizador del evento para recibir el 50% del pago acordado, hombres fuertemente armados salieron, lo intimidaron, le vendaron los ojos y lo retuvieron junto a dos compañeros con rumbo desconocido.

"Yo pensaba era que pronto iba a salir de eso, que pronto iba a salir de eso, siempre me mantuve positivo a pesar de las circunstancias", relató el músico sobre las 72 horas que describe como las más largas de su vida.

Durante su cautiverio, Ríos asegura que la fe y la oración fueron fundamentales para mantenerse firme. El artista describió las condiciones en las que fue mantenido:

"Realmente lo que hacía era orar porque nos tuvieron todo el tiempo con los ojos tapados, con esos parches como cuando uno se opera los ojos y con un tapabocas. Comida, nos daban sopa en el almuerzo, nos dieron las dos comidas que recibimos, pues pollo, o sea en las noches. Ya después de eso ya uno ahí se acostaba nuevamente en la cama", añadió.

Según el testimonio de Ríos, la presión de los medios de comunicación y el trabajo articulado de la fuerza pública fueron claves para lograr su liberación y la de sus compañeros.

"Me puse contento en parte porque ya los iban a liberar a ellos, más que todo porque uno de los compañeros era el que más estaba como que nervioso y todos los días lloraba y se angustiaba mucho. Yo les daba mucho apoyo moral y ánimo", expresó.

Mensaje tras su liberación

El “falso servicio" constituye una de las modalidades de extorsión que más afecta a la región Caribe colombiana, según las autoridades locales. Esta modalidad consiste en ofrecer contrataciones aparentemente legítimas para atraer a las víctimas hacia lugares donde son retenidas con fines extorsivos.

Tras su liberación y rodeado del apoyo de su familia, amigos y seguidores, Deverson Ríos envió un mensaje de perdón a sus captores: "Dios los bendiga", concluyó el músico cartagenero.