¿Cuál será el salario mínimo mientras el Consejo de Estado estudia la suspensión del decreto?

En cuánto quedará y cuánto deberá recibir de salario si gana el mínimo en medio de la suspensión del decreto.

febrero 15 de 2026
04:59 p. m.
El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 entró en un escenario de incertidumbre jurídica luego de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del decreto que había fijado el incremento del 23 % para este año. La decisión judicial obliga al Gobierno Nacional de Colombia a justificar el ajuste y expedir una nueva norma transitoria en un plazo máximo de ocho días.

La medida recae sobre el Decreto 1469 de 2025, que había establecido el nuevo salario mínimo legal para 2026. Con esta suspensión, el alto tribunal busca que el Ejecutivo presente un nuevo acto administrativo que cumpla con los requisitos legales mientras se resuelve la demanda de nulidad que cursa contra la norma.

El salario que se mantiene de forma temporal

En términos prácticos, la decisión no implica una reducción inmediata del ingreso de los trabajadores. De manera provisional, el salario mínimo continúa en la cifra que había sido fijada inicialmente para 2026: 1.746.882 pesos mensuales. Ese valor seguirá aplicándose durante el periodo de ocho días otorgado al Gobierno para expedir un nuevo decreto que regule la situación de forma transitoria.

Con el auxilio de transporte incluido, el ingreso total mensual había alcanzado los 2.000.000 de pesos desde enero, monto que se convirtió en una referencia para millones de trabajadores formales en el país. Por ahora, esa cifra se mantiene mientras se aclara el panorama jurídico y se define el nuevo acto administrativo.

La orden del Consejo de Estado establece que el Gobierno debe garantizar claridad normativa durante el proceso judicial, evitando vacíos legales que afecten la aplicación del salario mínimo.

El plazo para un nuevo decreto

Según lo dispuesto por el alto tribunal, el Ejecutivo cuenta con ocho días para expedir y publicar el nuevo decreto transitorio. El plazo fijado por la decisión judicial llevaría la fecha límite hasta el sábado 21 de febrero, momento en el que se espera que el Gobierno presente la nueva regulación.

Ese decreto no resolverá de fondo la discusión sobre el aumento, ya que el proceso de nulidad continuará su curso. Sin embargo, sí definirá el monto que regirá mientras se toma una decisión definitiva en la justicia administrativa.

La situación mantiene la atención de trabajadores, empleadores y analistas económicos, quienes esperan claridad sobre el valor definitivo del salario mínimo para 2026 y las implicaciones que tendrá el fallo en el bolsillo de millones de colombianos. Mientras tanto, la cifra vigente se mantiene sin cambios a la espera del nuevo decreto que deberá expedir el Gobierno dentro del plazo establecido.

