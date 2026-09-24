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Escalofriante dictamen de Medicina Legal sobre el asesinato de la modelo Natalia Villalba

Noticias RCN conoció detalles de las audiencias contra el británico Foster Martinson, presunto asesino de la modelo Natalia Villalba.

Felipe Quintero

septiembre 24 de 2026
01:30 p. m.
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En exclusiva, Noticias RCN conoció todas las audiencias reservadas con la imputación y medida de aseguramiento contra el británico Foster Martinson, señalado de asesinar brutalmente a la modelo Natalia Villalba y después abandonar su cuerpo en una maleta.

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Avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido el 18 de junio en un hostal en el barrio Chicó, norte de Bogotá. La modelo oriunda de Cúcuta fue víctima de homicidio y los restos aparecieron en una maleta en el baño.

Al menos 40 golpes recibió Villalba

Villalba estaba de manera temporal en el sitio y autorizó que ingresara Martinson, originario de Londres. Esta información quedó constatada con el libro de visitantes, pero él escribió un nombre distinto con el que presuntamente habría intentado desviar las sospechas.

La fiscal relató el sufrimiento que padeció la modelo minutos antes de su muerte: “Ocho puntos de impacto en el cráneo, aunque ese número podría ser mayor. La violencia superó el resultado de la muerte”.

También mencionó el número de lesiones que padeció Villalba cuando agonizaba. “19 hallazgos de 40 hallazgos traumáticos y la violencia ejercida sobre Natalia”, expuso.

El británico habría alterado la escena

Mientras narraba los estremecedores detalles, Martinson no cambió su actitud tranquila, lo cual podría confundirse con frialdad o su normalidad en la vida.

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Por otro lado, la fiscal cuestionó duramente las actitudes del británico al salir del apartamento cuando habría realizado la limpieza de un líquido que se le regó en el pasillo tras cometer el crimen.

“El cuerpo fue encontrado sin sangre, circunstancia de maniobras de limpieza y ocultamente de la evidencia”, advirtió al precisar que dejar la maleta en una ducha demostró la intención del sospechoso para borrar las pruebas.

Sumado a ello, detalló que “la exposición al agua caliente limitó los estudios, afectó la búsqueda de semen y saliva; y alteró los fenómenos cadavéricos”.

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