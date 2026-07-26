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¿Otra víctima del presunto asesino de Natalia Villalba? Extranjero denunció que despertaba con dolor íntimo

Noticias RCN conoció en exclusiva el testimonio de un ciudadano extranjero que convivió con el británico señalado por el asesinato de Natalia Villalba.

Noticias RCN

julio 26 de 2026
07:47 p. m.
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La investigación por el asesinato de la modelo colombiana Natalia Villalba continúa avanzando y nuevas evidencias empiezan a revelar detalles sobre las horas posteriores al crimen y sobre el paso por Colombia de Foster Martinson, ciudadano británico señalado por la Fiscalía como el principal responsable del caso.

Noticias RCN conoció nuevas imágenes y un testimonio que hacen parte de los elementos que ahora están bajo la lupa de la justicia.

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Las fotografías que permanecían bajo cadena de custodia fueron presentadas por la Fiscalía ante un juez y podrían ser determinantes para reconstruir lo ocurrido el 18 de junio, día en que Natalia Villalba fue asesinada en un apartamento del norte de Bogotá.

Pero, además de las nuevas imágenes relacionadas con el crimen, este noticiero conoció una denuncia presentada por un ciudadano extranjero que convivió con Martinson durante su estadía en Colombia.

Reconstruyeron el rastro del señalado asesino de Natalia Villalba el día de su asesinato

Las imágenes conocidas en exclusiva por Noticias RCN muestran el ingreso de Foster Martinson al apartamento 702 del edificio donde Natalia Villalba se encontraba alojada temporalmente.

Las cámaras de seguridad registraron su llegada a las 10:09 de la mañana. En las imágenes aparece vistiendo una camiseta oscura y llevando consigo sus pertenencias.

Más de dos horas después, a las 12:27 del mediodía, las cámaras volvieron a captarlo cuando abandonaba el edificio, pero había un detalle diferente: ya no vestía la misma ropa con la que había ingresado.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Martinson habría permanecido cerca de tres horas dentro del apartamento, presuntamente después de causarle la muerte a Natalia Villalba.

Para los investigadores, durante ese tiempo se habrían realizado una serie de maniobras con el propósito de eliminar evidencias de lo ocurrido.

Entre ellas estaría el cambio de ropa. De acuerdo con la reconstrucción, las prendas que llevaba al ingresar habrían sido guardadas en una bolsa y posteriormente arrojadas al ducto de basuras del edificio.

Extranjero denunció despertar con dolor íntimo tras convivir con Foster Martinson

El nuevo testimonio conocido por Noticias RCN corresponde a un ciudadano extranjero que compartió hospedaje con Foster Martinson en un hostal del Centro Histórico de Bogotá.

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Según el documento, el hombre aseguró que en varias ocasiones se despertaba en las tardes después de haber dormido más de 15 horas, algo que, según su relato, no era habitual para él.

Además, afirmó que al despertar se sentía muy mareado y con una sensación similar a la de estar bajo los efectos de alguna droga. También reportó haber sentido dolor en la zona perianal.

Estos síntomas, según su testimonio, le generaron sospechas sobre la posibilidad de haber sido víctima de algún delito sexual. Sin embargo, el denunciante aclaró que no puede afirmar con certeza que Foster Martinson haya sido el responsable.

El documento señala que el hombre “no reporta que haya vivido algún tipo de violencia de parte de Martinson Foster, pero cree que tal vez pudo usar drogas con él”.

¿Qué recuerda la presunta víctima sobre el comportamiento de Martinson?

Aunque no puede asegurar que haya sido víctima de un delito cometido por el ciudadano británico, el extranjero sí relató comportamientos que le generaron temor.

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Entre ellos, mencionó la forma en la que Martinson se refería constantemente a las mujeres.

Según el documento, el denunciante aseguró que el lenguaje utilizado por Matthew Foster hacia las mujeres era de odio y que las trataba como si fueran objetos.

También relató que, en algunas ocasiones, Martinson se refería a mujeres en Bogotá haciendo comentarios sobre sus atributos físicos de manera irrespetuosa y vulgar. El documento señala:

Refiere que el lenguaje con el que Matthew Foster se expresaba sobre las mujeres era de odio, como si las tratara como objetos. También relata ocasiones en las que Matthew Foster se expresaba a las mujeres en Bogotá refiriéndose a los atributos físicos de forma irrespetuosa y vulgar.

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