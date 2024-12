Feminicida con casa por cárcel asesinó a otra mujer de 20 puñaladas y frente a su hija

Diego Murillo Ramírez fue condenado por el crimen de una joven de 19 años en el sur de Bogotá. Tras cinco años de condena en la cárcel recibió el beneficio de casa por cárcel, se habría fugado y, al parecer, asesinó a otra mujer.

El hombre se fugó de la residencia donde cumplía su condena, y según la denuncia la familia, habría asesinado a otra mujer.

En el año 2015 Colombia se conmocionó con el cruel asesinato de Tatiana Grueso, una joven madre de 21 años, asesinada con arma blanca en una vivienda de sur de Bogotá. El asesino no solo acabó con su vida, sino que mantuvo oculto el cuerpo durante varios días y durmiendo junto a su hijo, así lo aseguró Gustavo Grueso, el padre de la víctima.

Este tipo al sentirse acorralado se entrega a la Policía en Chicoral que es donde vive la familia.

El asesino de Tatiana condenado a 18 años obtuvo casa por cárcel

Diego Murillo, pareja de Tatiana, fue hallado culpable y condenado por el delito de homicidio agravado, para ese entonces no estaba tipificado el feminicidio.

“Le dan 18 años y tres meses, esto lo conseguimos después de un trabajo fuerte”, dijo el papá de Tatiana.

Las heridas del crimen de Tatiana volvieron a aparecer cuando a Gustavo le informaron que Diego Murillo, el asesino de su hija, estaba involucrado en el asesinato de otra mujer: Olga Peñuela.

A los seis años sale, le dan casa por cárcel, no me avisan y sale a buscar una nueva víctima que es esta muchacha Olga Lucía Peñuela y le propina 20 puñaladas delante de la hija.

Diego Murillo llamaría a mujeres para amenazarlas de muerte

El padre de Tatiana hizo una grave denuncia:

En estos momentos hay mujeres que me han llamado y me dicen que Diego Murillo las ha llamado y que la próxima víctima será ella (…) la próxima que voy a asesinar es usted.

Desde Caicedonia, la madre de Olga Lucía Peñuela pide justicia y acciones frente a un posible asesino en serie.

Gloria Bojacá, madre de la segunda víctima reveló lo +ultimo que supo de la relación de su hija con Diego Murillo:

Hace un mes ella peleó con él y le dijo que no quería vivir más con él y todo empezó por ahí.

“Ella lo único que me comento es que él había matado una muchacha que porque la vio con otra persona y yo le dije: Ay, mami, usted qué hace con ese muchacho y a ella le dio risa y dijo: no, él a mí no va a hacer nada”, dijo la madre.

Diego Murillo sigue prófugo de la justicia, y al parecer, amenazando a otras mujeres.