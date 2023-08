¿Cómo funciona la difusión de noticias falsas en época electoral? esto reveló un informe

En época electoral hay que prestarle atención a la información que se difunde en redes sociales, esto por las noticias falsas que tienden a viralizarse en medio de las campañas.

El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) presentó un informe en el que explicó cómo funcionan las llamadas bodegas y cuáles son los mecanismos para engañar a los electores con noticias falsas.

Noticias falsas en época electoral

“Tómense un segundo y duden de lo que estén recibiendo y después de dudar tómense un momento para buscar”, expresó el investigador Pablo Medina a los electores colombianos que el 29 de octubre acudirán a las urnas de votación para las elecciones regionales.

Esta es una recomendación en medio de la era digital donde crece el consumo a través de las redes sociales y paralelamente crecen las ‘fake news’ y estrategias que engañan al electorado.

“Ahora lo que pasa es que es increíblemente fácil manipular a la gente en redes sociales y muchas veces sin que se den cuenta, haciéndoles creer que están interactuando con cuentas de redes sociales orgánicas, cuando realmente hay algo pago detrás, de algún interés político detrás”, expresó Medina.

¿Qué dice la investigación?

El Centro Latinoamericano hizo una completa radiografía de las estrategias que utilizan, a los que denominaron "mercenarios digitales", quienes inundan la web de noticias tendenciosas a favor de algún candidato. Estrategias que van desde ‘bots’, hasta los falsos noticieros digitales.

“Cosas que supuestamente se hacen con un buen propósito, por ejemplo, aplicación de buen Gobierno, en donde los ciudadanos pueden reportar problemas locales, terminan recopilando datos de los ciudadanos que incluyen datos electorales y que luego pueden ser usados en campañas de manipulación política”, expresó Medina.

Uno de los hallazgos más importantes dejó ver cómo asesores van de país en país, de elección en elección, repitiendo la misma estrategia.

“Las redes sociales no son la vida, no son toda la vida, son una parte. Donde ocurren estas operaciones no siempre son las más masivas, estas operaciones suceden en Twitter que en todos los países es una red minoritaria”, explicó Medina.

La investigación fue reseñada por la prestigiosa revista Foreign Policy como una herramienta valiosa a las deficiencias y éxitos de los métodos actuales para hacer proselitismo político.

“Si creo que los efectos de la narrativa que se mueve pueden tener impactos en las elecciones y como la gente vota, algunas redes como Twitter son muy influyentes entre personas que son líderes de opinión y que terminan moviendo el debate público”, concluyó Medina.