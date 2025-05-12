CANAL RCN
Colombia

Gobierno Nacional y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) sellan acuerdos en Doha, Catar

El gobierno del presidente Gustavo Petro y el EGC llegan a una serie de acuerdos en la segunda sesión de conversaciones.

Gobierno Nacional y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) sellan acuerdos en Doha Catar
Foto: Consejería Comisionado de Paz

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
01:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, en Doha, Catar, las delegaciones del Gobierno Nacional y del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) cerraron la segunda sesión de conversaciones de paz con la mediación del gobierno catarí.

En la reunión se llevó a cabo en Catar, donde después de varias horas de conversaciones, el Gobierno de Colombia y el EGC llegaron a nuevos compromisos enmarcados en las negociaciones de paz en los territorios.

Los acuerdos de paz en Doha estuvieron acompañados por el grupo de países mediadores integrados por el estado de Catar, el reino de España, el reino de Noruega y la Confederación Suiza.

Alerta en tres departamentos por amenazas de las llamadas Autodefensas Gaitanistas
RELACIONADO

Alerta en tres departamentos por amenazas de las llamadas Autodefensas Gaitanistas

Estos fueron los principales acuerdos del gobierno y el EGC en Catar

De acuerdo con la información entregada por la Consejería Comisionada de Paz, se estableció “la definición de Zonas de Ubicación Temporal para la ubicación gradual y progresiva de combatientes del grupo armado”.

Asimismo, ad portas de las elecciones presidenciales, “respetar el proceso electoral y la ampliación a 15 municipios parte del piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación del territorio y el desescalamiento de las violencias, entre otros”.

Combates entre el ELN y Gaitanistas dejan más de 500 desplazados en Chocó
RELACIONADO

Combates entre el ELN y Gaitanistas dejan más de 500 desplazados en Chocó

Estos son los territorios en los que se aplicará un plan piloto de paz

De acuerdo con el documento de los acuerdos firmados por las partes, establecieron:

  • Ampliar el área para implementar acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de confianza a los municipios de:
  • Ayapel, Montelíbano Puerto libertador, San José de Uré y Tierralta, en Córdoba.
  • Cáceres, El Bagre y Nechí, en Antioquia
  • El Carmen de Bolívar y San Jacinto, en Bolívar
  • Mutatán Antioquia, Acandí, Belén de Bajirá, Ríosucio y Unguía, Chocó, previamente definidos en la declaración del 18 de septiembre de 2025.
Autoridades incautan armamento de Autodefensas Gaitanistas en Nariño
RELACIONADO

Autoridades incautan armamento de Autodefensas Gaitanistas en Nariño

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Centro Democrático oficializa lista cerrada al Senado para el periodo 2026–2030

Corte Constitucional

Miguel Polo Polo no llegó a la Plaza Núñez: debía pedirle perdón a las Madres de los Falsos Positivos

Ejército Nacional

Capturan en Santander a dos señalados colaboradores del ELN

Otras Noticias

Elon Musk

La Unión Europea multa a X con 120 millones de euros en primera sanción bajo la ley digital DSA

El vicepresidente JD Vance había advertido previamente que la UE estaba actuando contra empresas estadounidenses “por tonterías”.

Google

Lo que Colombia quiso saber en 2025: Google reveló lo más buscado

Google publicó su lista anual en Colombia: esto fue lo que más buscaron los colombianos en 2025.

Uber

Tendencias de movilidad en Colombia 2025: auge de Uber Taxi y Uber Moto

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴 Sorteo del Mundial 2026: grupo de la selección Colombia

Enfermedades

Más de 2.000 pacientes han muerto por enfermedades raras en medio de la crisis en salud