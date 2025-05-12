Gobierno Nacional y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) sellan acuerdos en Doha, Catar

En las últimas horas, en Doha, Catar, las delegaciones del Gobierno Nacional y del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) cerraron la segunda sesión de conversaciones de paz con la mediación del gobierno catarí.

En la reunión se llevó a cabo en Catar, donde después de varias horas de conversaciones, el Gobierno de Colombia y el EGC llegaron a nuevos compromisos enmarcados en las negociaciones de paz en los territorios.

Los acuerdos de paz en Doha estuvieron acompañados por el grupo de países mediadores integrados por el estado de Catar, el reino de España, el reino de Noruega y la Confederación Suiza.

Estos fueron los principales acuerdos del gobierno y el EGC en Catar

De acuerdo con la información entregada por la Consejería Comisionada de Paz, se estableció “la definición de Zonas de Ubicación Temporal para la ubicación gradual y progresiva de combatientes del grupo armado”.

Asimismo, ad portas de las elecciones presidenciales, “respetar el proceso electoral y la ampliación a 15 municipios parte del piloto de consolidación de acciones para la paz, la transformación del territorio y el desescalamiento de las violencias, entre otros”.

Estos son los territorios en los que se aplicará un plan piloto de paz

De acuerdo con el documento de los acuerdos firmados por las partes, establecieron:

Ampliar el área para implementar acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de confianza a los municipios de:

Ayapel, Montelíbano Puerto libertador, San José de Uré y Tierralta, en Córdoba.

Cáceres, El Bagre y Nechí, en Antioquia

El Carmen de Bolívar y San Jacinto, en Bolívar

Mutatán Antioquia, Acandí, Belén de Bajirá, Ríosucio y Unguía, Chocó, previamente definidos en la declaración del 18 de septiembre de 2025.