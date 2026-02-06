Hijo de Diomedes Díaz está cuidados intensivos: hay preocupación por su salud

Hay preocupación en la industria del vallenato en Colombia tras conocerse que Diomedes Dionisio, uno de los hijos del reconocido cantante Diomedes Díaz, se encuentra hospitalizado tras presentar un problema de salud. Tuvo que ser remitido a una Unidad de Cuidado Intensivo (UCI).

El artista sufrió una descompensación general que lo obligó a ser llevado de urgencias a un centro asistencial, ingresando a la Clínica Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar. Su estado llevó a que el artista suspendiera algunos compromisos comerciales.

¿Qué se sabe sobre la salud de Diomedes Dionisio Díaz?

En redes sociales, ha venido circulando información falsa sobre el estado de salud del artista, llegando a decir que el cantante había fallecido. Sin embargo, Noticias RCN pudo conocer que Díaz Aroca sigue con vida y bajo observación médica.

Reportes preliminares señalan que este episodio podría estar relacionado con una cirrosis hepática en estado avanzado, situación que venía afectando al artista desde hace tiempo. Sin embargo, todavía no hay ningún pronunciamiento oficial al respecto.

Además, ante la desinformación, su tío Elver Díaz, hermano del 'Cacique de La Junta', publicó un video en su cuenta de Instagram en donde desmintió la noticia sobre la supuesta muerte y pidió pronta recuperación para su familiar. "Está estable, hablando, entonces mejor oremos por Diomedes Dionisio".

¿Quién es Diomedes Dionisio Díaz?

Diomedes Dionisio Díaz Aroca es un cantante colombiano de música vallenata, conocido por ser hijo del legendario artista Diomedes Díaz Maestre.

Ha desarrollado una carrera musical propia, interpretando vallenato tradicional y contemporáneo, y se ha presentado en distintos escenarios del país. Su propuesta artística suele estar vinculada al legado musical de su padre, aunque con un enfoque personal dentro del género.