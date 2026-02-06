¿Tragedia anunciada? Mina en Guachetá ya estaba cerrada cuando ocurrió la explosión

La emergencia registrada en el municipio de Guachetá, Cundinamarca, tomó un giro aún más grave luego de que las autoridades confirmaran que la mina ya tenía orden de cierre cuando se produjo la explosión que dejó dos mineros muertos y cuatro más desaparecidos.

Así lo reveló en Noticias RCN el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, al entregar un nuevo balance de la situación y explicar las condiciones en las que operaba el socavón donde ocurrió el accidente.

Mina en Guachetá ya había sido cerrada antes de la explosión

De acuerdo con el mandatario departamental, tras intensas horas de búsqueda, los organismos de rescate lograron ubicar a dos de los seis mineros que permanecían atrapados desde las 7:30 de la noche del día anterior:

Lamentablemente los hemos encontrado sin vida, aproximadamente a 200 metros desde la boca de la mina hacia la profundidad de los socavones de carbón.

Mientras continúan las labores para hallar a los otros cuatro mineros, el gobernador explicó que la mina donde ocurrió la tragedia no debía estar en operación.

Según indicó, se trataba de un punto minero que ya tenía cierre de su boca y cuya actividad había sido suspendida por decisión de la Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional.

El gobernador detalló que, en estos casos, las autoridades ambientales y mineras comisionan a las alcaldías y a las inspecciones de policía para ejecutar los sellos y garantizar la suspensión de la actividad. Sin embargo, advirtió que el control permanente resulta extremadamente difícil para los municipios:

Tendría la alcaldía que dejar allí un funcionario de manera permanente para evitar que alguien vuelva a ingresar a los socavones, pero estos municipios, que son de quinta y sexta categoría, no tienen la capacidad ni el número de funcionarios para vigilar más de 250 minas.

El gobernador también señaló que muchas de estas minas se encuentran en proceso de formalización, y que cuando no cuentan con título minero o licencia ambiental, la Autoridad Nacional Minera o la CAR pueden imponer sanciones y ordenar cierres.

No obstante, reconoció que la presión económica lleva a que algunos trabajadores retornen a las minas cerradas, incluso levantando sellos, exponiéndose a riesgos extremos.

¿Qué ocasionó la explosión en la mina en Guachetá?

En cuanto a la causa de la explosión, reiteró que el accidente se produjo por la acumulación de gas metano en los socavones:

Ese gas se concentra en el fondo, en las cámaras y en los túneles. Por eso los rescatistas deben evacuar primero los gases antes de avanzar.

Actualmente, más de 15 unidades de la Unidad Nacional de Rescate Minero trabajan en el lugar, adelantando labores de ventilación mediante tuberías para dispersar los gases y permitir el avance seguro hacia las zonas donde se presume que podrían encontrarse los otros cuatro mineros.

Según el reporte, los equipos ya han logrado avanzar hasta los 200 metros, aunque no se descarta que alguno de los trabajadores esté hasta 300 metros más abajo, lo que hace que la operación sea lenta y altamente técnica.