La inflación subió: tan solo en enero del 2026 alcanzó un 1,18%

La inflación en Colombia, durante el primer mes de 2026, genera inquietud entre los consumidores y es que, tan solo en enero, pasó de 0,94% a 1,18%.

Además, de acuerdo con el ‘Boletín Técnico, Índice de Precios al Consumidor (IPC) del DANE, “en enero de 2026 la variación anual del IPC fue 5,35%, es decir, 0,13 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,22%”.

¿Cómo se explica la variación del 1,18% en enero de 2026?

La variación del 1,18% en el comportamiento mensual del IPC se explica, principalmente, en las variaciones en los sectores turismo y gastronómico. De acuerdo con el DANE, registran un cambio de 2,94% y de 2,14% para el caso del sector transporte.

“En enero de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (3,36%), bebidas calientes: tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato (2,78%) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (2,38%)”, se lee en el informe.

Mientras “los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (0,11%), gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,61%) y gastos en discotecas, bares, grilles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre (1,63%)”.

¿Qué hay de los sectores de transporte, información y comunicaciones?

También en su informe, el DANE destacó que la segunda mayor variación mensual se registró en el sector transporte, siendo de 2,14%.

Mientras, la segunda menor variación se registró en el sector de las comunicaciones e información, de solo un 0,06%, entendiendo que “en enero de 2026 el mayor incremento de precio se registró en la subclase: equipos de telefonía móvil, similares y reparación (1,59%)”.