Hallan los cuerpos de dos hombres baleados junto a un vehículo en Cristo Rey, Cali: esto se sabe

Las víctimas fueron encontradas a pocos metros de distancia en este cerro tutelar de Cali.

Valentina Bernal

febrero 06 de 2026
05:38 p. m.
Un doble homicidio fue confirmado en las últimas horas en la zona de Cristo Rey, uno de los cerros tutelares de Cali, ubicado a tan solo 10 minutos del casco urbano de la capital del Valle del Cauca.

En este sector fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos hombres. Las autoridades llegaron hasta el lugar para adelantar las diligencias judiciales y dar inicio a las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y establecer quiénes estarían detrás de este crimen.

Encuentran los cuerpos de dos hombres baleados en Cristo Rey, Cali

De acuerdo con la información conocida, uno de los cuerpos fue hallado muy cerca de un vehículo que permanecía encendido, mientras que el segundo se encontraba a aproximadamente 15 metros de distancia, lo que llevó a las autoridades a realizar un barrido exhaustivo de la zona para asegurar el área y confirmar el número de víctimas.

El coronel Andrés Arias, de la Policía, explicó cómo se produjo el hallazgo tras la llegada de las patrullas al sitio:

Proceden a llegar las patrullas a ese sector; encontramos un cuerpo sin vida cerca de un vehículo que se encontraba encendido y minutos después, luego de hacer un barrido sobre la zona, encontramos otro cuerpo sin vida, al parecer ocurrido por arma de fuego.

¿Quiénes eran los hombres hallados sin vida en Cristo Rey, Cali?

Posteriormente, las víctimas fueron identificadas como Fabio Cedeño, de 50 años, y Jefferson Perea, de 41 años.

Según las primeras indagaciones, ambos hombres habrían sido atacados por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, versión que ahora es materia de análisis por parte de los investigadores.

Las autoridades acordonaron el lugar y adelantaron las labores judiciales correspondientes, mientras se recopila información clave para reconstruir la dinámica del doble homicidio.

