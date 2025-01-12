CANAL RCN
Tendencias

¿Qué pasará con la tumba de Diomedes Díaz? Su hermano reveló un anuncio clave

La tumba de Diomedes Díaz tendrá un cambio inesperado: sus seguidores están a la expectativa.

Diomedes Díaz
Foto: Instagram @diomedesdiazvive

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
08:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tumba de Diomedes Díaz vuelve a ser noticia, ya que el próximo 22 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la partida del ícono del vallenato.

La millonaria cifra que ganó Karina García por coronarse campeona de La Mansión de Luinny: video
RELACIONADO

La millonaria cifra que ganó Karina García por coronarse campeona de La Mansión de Luinny: video

Su familia confirmó que el lugar donde reposan los restos del Cacique de La Junta será intervenido y renovado, una decisión que generó expectativa entre los seguidores que constantemente visitan el cementerio donde está el 'cacique' en Valledupar.

¿Por qué renovarán la tumba de Diomedes Díaz?

Durante una visita reciente al sepulcro, el cantante Elver Díaz, hermano del fallecido compositor, comunicó públicamente que el estado actual del monumento ya no es el ideal.


En un video compartido en redes sociales, explicó que el deterioro visible motivó a la familia a tomar medidas para garantizar que el sitio mantenga la dignidad y el valor simbólico que representa para miles de admiradores.

Elver Díaz detalló que los hijos del artista están al tanto del proceso y que la intervención se realizará antes del 22 de diciembre, fecha en la que se cumplen doce años del fallecimiento del intérprete de Sin medir distancias y La plata.

J Balvin y Maluma, de rodillas en el Atanasio: el emotivo abrazo que terminó en llanto y confesiones
RELACIONADO

J Balvin y Maluma, de rodillas en el Atanasio: el emotivo abrazo que terminó en llanto y confesiones

El cantante agradeció a los fanáticos por la constante presencia en el lugar y pidió conservar el respeto por el espacio, que en varias ocasiones ha sufrido daños causados por visitantes.

El legado musical que mantiene vivo el recuerdo de Diomedes Díaz

Aunque ya pasó más de una década desde su muerte, la huella artística de Diomedes Díaz continúa intacta. Sus canciones, convertidas en clásicos del vallenato, siguen siendo interpretadas, versionadas y escuchadas por nuevas generaciones.

Temas como Tú eres la reina, Amarte más no pude y Doblaron las campanas siguen encabezando listas y festivales donde el género es protagonista.

El anuncio de la renovación de su tumba no solo busca dignificar el sitio donde descansan sus restos, sino también reforzar el vínculo emocional entre el pueblo y una de las voces más influyentes del folclor colombiano.

Expareja de Beéle estuvo presente en su concierto en Bogotá, ¿habrá reconciliación?
RELACIONADO

Expareja de Beéle estuvo presente en su concierto en Bogotá, ¿habrá reconciliación?

Para muchos, este gesto simboliza que la memoria del Cacique se mantiene viva no solo en la música, sino también en los espacios donde su historia continúa escribiéndose.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

¿Rompió en llanto?: así reaccionó Yina Calderón tras ser vencida por Karina García

Artistas

Expareja de Beéle estuvo presente en su concierto en Bogotá, ¿habrá reconciliación?

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 1 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Tiquetes aéreos

Airbus confirma: menos de 100 aviones A320 siguen inmovilizados por fallo de software

La alerta surgió a raíz de un incidente ocurrido a fines de octubre en Estados Unidos con un vuelo de JetBlue, que perdió repentinamente altura.

Navidad

Así serán los festivos de diciembre de 2025: último puente y fechas clave del mes

Conozca cómo serán los festivos de diciembre de 2025 en Colombia, incluido el último puente del año y la Navidad. Revise fechas, recomendaciones y planes para aprovecharlos.

Volcanes

Volcán Puracé mantiene en vilo a 35 familias de Río Negro por riesgo de ceniza volcánica

Fútbol internacional

El ex Santa Fe, Jorge Bava, volvió a alzar un título en 2025: así sacó campeón a Cerro Porteño en Paraguay

Enfermedades

Insomnio: expertos explican sus causas y principales afectaciones para la salud